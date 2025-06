Perdidas Millonarias: Por tener caminos intransitables por estar inundados, no pudieron llegar a su campo y se les murieron 16 animales vacunos

“Es la impotencia de que no tendría que haber pasado esto, nunca”, sintetizo en su bronca María José López que junto a su madre, María Angélica trabajan un campo propio, agricultura y ganadería y precisamente por no poder llegar desde hace un mes al campo, porque el camino está lleno de agua, imposible de llegar, si lo hace un empleado una vez a la semana a monta de caballo, 15 vacas y un toro se les murieron intoxicados, cuando ganaron un lote donde estaba en un silo bolsa que almacenaba grano de soja, producto de su consumo en demasía, murieron intoxicados.

María José, conto esto en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, donde dijo “Lamentablemente hemos tenido la pérdida de animales, en total se murieron 16 animales. Nosotros hace más de un mes que no podemos llegar al campo por que el camino está todo lleno de agua. El campo queda frente a la Escuela 41, Paraje La Corona que tampoco los chicos tienen clase. Los animales rompieron un esquinero y pasaron a un lugar donde había un bolsón y comieron soja”, explico.

Nosotros por lo general vamos todos los días, ahora tenemos un peón que va una vez por semana, no puede ir seguido porque va a caballo y por la falta de poder ir, nos pasó esto se intoxicaron todas con soja”, subrayo.

La productora informo que, ante la situación de no tener caminos, dijo “está todo lleno de agua, hicimos un montón de reclamos, pero bueno, nadie escucha vinieron a ver todo el camino como estaba, pero nadie nos dio una solución nunca”, y agrego “nosotros hacía un mes que no podíamos llegar al campo y ahora llegamos porque nos dieron permiso por dentro de otro campo

Consultada sobre la pérdida económica con la muerte de los 16 vacunos, dijo la verdad que en lo económico no sé de cuánto es la pérdida, pero es la impotencia de que no tendría que haber pasado esto nunca. De los años que mi mamá tiene animales nunca le pasó esto y es por la falta de mantenimiento, por la falta de todo, un abandono terrible, denuncio.

La verdad que como que uno ya no sabe ni a quién reclamarle Estuvo la Intendenta acá en Quiroga, dijo y advirtió, “están haciendo un murallón, para que el agua no pase y cuando el agua me parece que la tienen que hacer correr en vez de tratar de frenarla porque la frenan y se inundan todos los campos atrás, lamento.