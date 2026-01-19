Otro accidente fatal en ruta 7, esta vez en Junín, dejó un saldo de dos muertes

Dos personas que se trasladaban en una moto fallecieron como consecuencia del choque con un automóvil en la ruta nacional 7 en jurisdicción de nuestra ciudad de Junín.

El hecho ocurrió cuando caía la noche a la altura del km 265, en cercanías del supermercado mayorista Tornado y a unos metros de la calle Camino del Resero.

Según pudieron establecer algunos testigos, alrededor de las 19,45 de este domingo se produjo una colisión entre un automóvil Peugeot 306 que era conducido por Elio Benito Nuñer de 42 años domiciliado en Edison 483 de nuestro distrito y una motocicleta de 110 de cilindrada que iba ocupada por dos hombres que impactaron al vehículo y fallecieron en el acto. Ambos tendrían un parentesco y fueron , identificados como Edgardo Seferino Barros de 52 años domiciliado en Colombia 1696 y Patricio Barros de 32, con domicilio en Ameghino 1372.

El vehículo Peugeot 306 impactado y Elio «Pilo» Nuñer

En el lugar, personal policial de Comando Patrullas y Zona Vial VIII, del servicio de emergencias médicas trabajaron a destajo bajo la dirección de la fiscal con el fin de elevar las actuaciones correspondientes bajo la carátula de homidicio culposo.

Fuente e imagen: Semanario de Junin