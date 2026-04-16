Orden y alegría: 512 familias recibieron su Escritura de su vivienda

En la mañana de hoy, la Municipalidad de Nueve de Julio fue sede del acto de entrega de 512 escrituras a vecinos del distrito, tal como habíamos informado.

Cabe destacar que la ultima entrega de Escrituras fue en el año 2022, aquel dia visito la ciudad y procedio a la entrega de Escrituras junto al ex intendente Barroso, el Gobernador Axel Kicillof.

En esta oportunidad, dicha entrega fue presidida por la Intendente Municipal, María José Gentile, y el Ministro de Justicia de la provincia, Juan Martin Mena.



Conforme se informo, las escrituras corresponden a operatorias del Instituto de la Vivienda, Ley 10.830, Plan Familia Propietaria (Ley 11.423), trámites sin operatoria, Ley 24.320 y Plan Procrear, abarcando así distintas situaciones habitacionales que hoy logran su regularización definitiva.

Ademas se sumaron en dicha entrega, el responsable de la Agencia de Asistencia Técnico-Legislativa, Pablo Barbuto, la directora provincial de Personas Jurídicas, Silvia García y la asesora de la Escribanía General de Gobierno, María Eugenia Doro Urquiza, junto a funcionarios del gabinete municipal.



Durante su mensaje, la Intendente Gentile destacó el valor del momento, subrayando que “es un día festivo”, y remarcó que la entrega de escrituras trasciende lo administrativo para convertirse en un hecho que brinda seguridad y proyección a las familias.

En este sentido, señaló que contar con la escritura permite no solo consolidar la propiedad, sino también acceder a créditos y ofrecer garantías, además de asegurar la transmisión del bien a futuras generaciones.

Asimismo, agradeció la presencia del ministro Mena y el acompañamiento del Gobierno provincial, destacando la importancia de articular esfuerzos para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos del distrito.

De esta manera, el municipio avanza en la regularización dominial y continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven el acceso a derechos fundamentales como la vivienda propia.

Ministro Mena

Por su parte el titula de la cartera provincial de Justicia, Juan Martin Mena, destaco que además que uds, hoy reciben su Escritura, y que les permite tener eso ordenado, por lo que vemos la alegría que se genera en sus personas.

El otro aspecto, Mena menciono, que el Ministerio de Justicia tiene una dirección que es Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, y la misión es controlar, fiscalizar, no solo sociedades comerciales, sino también asociaciones civiles de toda la provincia, y hemos detectado que los clubes, los centros de jubilado, las Sociedad de Fomento, no están funcionando bien.