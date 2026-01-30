OMIC informa: Recomendaciones en compras seguras a traves de redes sociales

Comprar a través de Facebook e Instagram puede ofrecer una gran conveniencia, pero también puede ser una oportunidad para ser víctimas de estafas. Es importante estar alertas y tener precaución al momento de hacer compras en estas plataformas.

TE DEJAMOS ALGUNOS CONSEJOS A TENER EN CUENTA:

– Verifica la identidad el vendedor: revisa su perfil y sus reseñas, busca información adicional en su pagina web o otras redes;

– Revisa los términos y condiciones para conocer las políticas de entrega, devolución y garantía;

– Usa métodos de pago seguros. Evita los pagos en efectivo o transferencias bancarias a cuentas extrañas;

– Desconfía de precios demasiados bajos, pueden ser una señal de una estafa.

– No brindes datos como usuario, claves, contraseñas, pin, clave de Seguridad Social, clave Token o DNI.



Por información, reclamos o denuncias, acercate a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de Julio sita en calle Libertad N.o 934, o comunicate a través de las siguientes vías: Teléfono: 2317 -610000 Int. 160 – Mail: omic@9dejulio.gov.ar