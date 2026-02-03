Oficina de Licencias de Conducir: se solicita pasar a retirar las siguientes personas 

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los siguientes contribuyentes que hasta el día 27/02/26 tienen plazo para retirar su licencia; en tanto que de no hacerlo las mismas se enviarán a anular y desaparecerán de la aplicación Mi Argentina.

LICENCIAS PARA RETIRAR ANTES DEL 27/02

AMENGUAL, Célica Aurora.

MADARIA, Araceli.

VALENTI, Alejo.

RUBILAR, Martina.

MASCHERONI, Miguel Ángel.

MAYORGA, Héctor Daniel.

MARTINEZ, Marcelo Ezequiel.

MAESTRUTTI ENRICO, Martina.

GIANOTTI, María Cristina.

DEL RIO, Ángel Juan.

DIROSSI, Ayrton.

CAZCARRA, Juan Ignacio.

CALLEGARO, Pilar.

CHABBAL, Rodrigo.

BELARDO, Augusto.

BONELLO, María Del Carmen.