Nuestro director periodístico, Ciriaco Torres Suhette es el nuevo presidente de Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios

Tras la concreción de la asamblea general ordinaria, el periodista Ciriaco Torres Suhette, de 9 de Julio, fue elegido como presidente de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa) para el período 2025-2028.

El cargo de vicepresidente recayó en Jorge Rabanal, de Trenque Lauquen, en tanto que Guillermo D. Rueda, de Bahía Blanca, será el secretario.

Torres Suhette reemplaza a Gerardo Gallo Candolo, quien había asumido en noviembre de 2019 y ahora pasa a desempeñarse como tesorero.

La reunión se realizó —al mediodía de este sábado 15— en la cabaña El Volcán, de Federico Boglione, en cercanías de Balcarce, quien cedió las instalaciones para la convocatoria de alrededor de 35 personas, de las cuales 22 están asociados a la entidad.

Tras la aprobación de la memoria y balance, se procedió a la presentación de la nueva lista propuesta, la que fue aprobada por unanimidad.

Posteriormente, el presidente saliente dirigió unas palabras para dar la bienvenida y presentar al titular entrante, quien agradeció la confianza depositada y trazó algunas líneas de trabajo a desarrollar hacia el futuro para lograr un mejor desarrollo de los periodistas agropecuarios de las provincias de Buenos Aires, especialmente, pero también de La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe, donde se encuentran varios de los socios de Abopa, así como interactuar con otras entidades para lograr ese objetivo.

Tras el almuerzo brindado por el personal de la cabaña, entre ellos Ignacio Mocoroa, se produjo la entrega, por parte del presidente Torres Suhette, de un cuadro —alusivo a la ganadería— del artista Mario Lange (IG: mariolangeart) para ser entregado a la familia Boglione, titular de Los Lazos SA.

Posteriormente, el Méd. Vet. Pablo Veiga y el Ing. Agr. Maximiliano Bernabé, fueron los anfitriones en la recorrida por las instalaciones de la cabaña, donde se pudo apreciar las estrategias para el manejo de los lotes ganaderos, así como el desarrollo de pasturas en el marco de una producción mixta.

La eficiencia, en todos los casos, es el común denominador que pudo apreciarse en cada metro invertido para lograr la mayor rentabilidad en el negocio agropecuario.

La visita se concretó en medio de una jornada climáticamente inmejorable, lo que facilitó la posibilidad de recorrer los lotes y apreciar, in situ, todas las características del establecimiento.

Posteriormente, la mayoría de los protagonistas de la reunión se trasladaron a Mar del Plata.

Más allá de la formalidad de la asamblea general ordinaria, la reunión fue también para celebrar los 13 años de Abopa, una institución que nació el 10 de noviembre de 2012, cuando le fue otorgada la personería jurídica.

El objetivo de reunir camaradería con conocimiento en campo fue otro de los objetivos que, otra vez, logró cumplirse con un importante número de asociados.

En tal sentido, y en otro importante esfuerzo, Abopa volvió a contar con el aporte de numerosas empresas e instituciones que posibilitaron la cobertura para la movilidad y el alojamiento indispensables.

Así entonces, fue inestimable el apoyo —con recursos económicos— del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales); la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Banco Patagonia; Profertil; Sociedad Rural de Rosario; La Serenísima; Lácteos Vidal y Ceres Agropecuaria, así como la logística dispuesta desde la propia cabaña El Volcán.

Asimismo, el aporte de numerosas empresas e instituciones relacionadas con el sector con presentes y regalos que, tras el almuerzo, fueron sorteados entre los asociados presentes.

Nombres y cargos

La comisión directiva de Abopa para el período 2025-2028 quedó constituida de la siguiente manera:

—Presidente: Ciriaco F. Torres Suhette, de 9 de Julio.

—Vicepresidente: Jorge M. Rabanal, de Trenque Lauquen.

—Secretario: Guillermo D. Rueda, de Bahía Blanca.

—Prosecretario: Mónica L. Gallo, de Bolívar.

—Tesorero: Gerardo Gallo Candolo, AMBA.

—Protesorero: Fernando Alcázar, de Carlos Casares.

—Vocales titulares: Rodolfo A. Bianchi, de Tandil, y Luis Ciucci, de Rosario (SF).

—Vocal suplente: Pedro M. Ibáñez, de Rauch.

—Revisores de cuentas titulares: Eduardo Ernesto (Felipe) Pinilla, de Balcarce, y Rosario Perrière, de Paraná (ER).

—Revisor de cuentas suplente: Darío Farina, de Olavarría.