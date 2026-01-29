Newcom: El equipo +50 de Atletico 9 de Julio compite en Trenque Lauquen

Este próximo domingo 1 de febrero se disputara en la ciudad de Trenque Lauquen en el Polideportivo «Poroto Abasolo», un nuevo certamen de Newcom, en la modalidad mixta, donde en la categoría +50, participa el Club Atlético 9 de Julio, junto a clubes de esa ciudad, CABA, Quemú Quemú, Winifreda, Santa Rosa y Pehuajó.

El certamen se desarrolla en el día, con dos zonas de cuatro equipos cada una, enfrentándose entre sí para clasificar los dos primeros a semifinales y por último a la final.

Equipo de Atletico 9 de Julio

El equipo Kosiuko para la temporada 2026 estará integrado por Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Juan Marcelo González, Rubén Neri, Maricel Oyarzabal, Daniel Rodríguez, Adrián Spalla y Oscar Spalla. DT: Susana Real