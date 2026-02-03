Newcom: Atlético 9 de Julio logro su primer torneo del año

El equipo +50 mixto de Newcom del Club Atlético 9 de Julio, se consagró campeón del torneo realizado en la ciudad de Trenque Lauquen, con participación de 8 equipos de clubes de las Provincias de Buenos Aires y La Pampa, que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal «Poroto» Abásolo el pasado domingo.

En el certamen, los equipos fueron agrupados en dos zonas, de cuatro en cada uno: en la suya, Atlético se impuso a Defensores (Pehuajó) 15 a 9 y 15 a 8; luego a Queruma (Quemú Quemú, La Pampa) 15 a 12 y 15 a 8; y a Unión (Santa Rosa) 15 a 12 y 15 a 12, pasando a las semifinales como ganador del grupo: allí venció al conjunto de Saladillo, 11 a 15, 15 a 11 y 7 a 6, por abandono por falta de jugadores y así pasó a la final, ante el equipo local, al que se impuso con una notable superioridad, por 15 a 3 y 15 a 9, obteniendo la copa en juego y las felicitaciones Trenquelauquenses.

El conjunto Kosiuco formó con Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Juan Marcelo González, Rubén Neri, Maricel Oyarzabal, Daniel Rodríguez, Adrián Spalla y Oscar Spalla. DT: Susana Reale