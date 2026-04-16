Newcom: Atlético 9 de Julio campeón en Tandil

El equipo femenino +50 de Newcom del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón Provincial en el certamen desarrollado en el gimnasio del Club Independiente, de la ciudad de Tandil, con la organización de la Federación Provincial de Voley y la FEVA, Secretaría Newcom.

En la fase de zonas, el equipo «millonario», se impuso al equipo de Las Flores por 15 a 9 y 15 a 6, luego al del CEF 101 9 de Juliopor 15 a 5 y 15 a 4, pasando así a semifinales, donde volvió a ganar, ahora al equipo de Mar del Plata, por 15 a 7 y 15 a 4 y así pasó a la final, donde se impuso al conjunto de Las Flores 15 a 13 y 15 a 7, llamando la atención la superioridad del equipo campeón sobre los demás, ratificando su primer lugar en el ranking Provincial de la categoría.

Formó el equipo Kosiuko con Luciana Amendolara, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Verónica Mallemaci, Fany Mortarini, Gisel Morel, Verónica Turan. DT Susana Reale.