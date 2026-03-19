Murió un trabajador rural tras caer dentro de un silo de cereal en Mariano Benítez

Un operario perdió la vida este miércoles por la mañana al producirse un grave accidente laboral en una planta de acopio de granos de Mariano Benítez, donde dos trabajadores cayeron al interior de un silo mientras realizaban tareas en el establecimiento.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de la jornada en una instalación rural de almacenamiento de cereal, cuando por causas que deberán establecerse ambos operarios quedaron atrapados dentro de una celda de granos. De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, uno de ellos quedó rápidamente cubierto por el cereal y no logró ser rescatado a tiempo, mientras que el segundo trabajador pudo ser sujetado por otras personas que se encontraban en el sitio, aunque permaneció atrapado durante varios minutos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Las tareas de auxilio se concentraron en liberar al trabajador que aún permanecía parcialmente atrapado y en intentar localizar al operario sepultado por el cereal dentro del silo, en una maniobra de extrema complejidad debido al comportamiento del grano acumulado, que actúa como una masa de rápida absorción y dificulta cualquier intento de extracción.