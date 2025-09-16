Murió un hombre en Ruta 46: un auto chocó con una maquinaria agrícola

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la noche de este martes sobre la Ruta Provincial N°46, a la altura del camino de acceso a la localidad de Asamblea.

El siniestro tuvo como protagonista a un automóvil Fiat Uno, conducido por un hombre mayor de edad, que por causas que aún se intentan establecer se cruzó de carril e impactó violentamente contra una maquinaria agrícola (de la redacción: Extractora de granos) que era transportada por un utilitario detenido en la banquina contraria.

De acuerdo con lo relatado por el conductor del utilitario, en el momento del accidente se encontraba debajo de la camioneta, hablando por teléfono, cuando de manera repentina el auto se desvió e impactó contra el implemento agrícola, desplazándolo varios metros.

El conductor del Fiat Uno sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios, quienes tuvieron que cortar la estructura del vehículo para poder liberarlo. Pocos minutos después falleció camino al hospital.

Las autoridades policiales y de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Bragado Informa