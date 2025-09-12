Municipalidad: Se prosigue con bacheo y demarcación en calles de la ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, ejecuta obras de bacheo en distintas zonas de la planta urbana, tal el caso de la intersección de Av. Urquiza y Echeverría.

Las zonas mencionadas se encuentran con tránsito reducido, por lo que se solicita a quienes transiten por la misma, hacerlo con extrema precaución.

Estas tareas continuarán en días sucesivos en otros puntos de la ciudad.

Demarcación

Tambien se informo que desde dicha secretaria de obras publicas se están ejecutando obras de demarcación horizontal, que comprenden la señalización de sendas peatonales,

lomos de burro, cordones e indicaciones de circulación.

El objetivo es el de mejorar visibilidad de los elementos y generar mayor seguridad vial.

Los trabajos se concentraron hoy sobre la Avenida Urquiza y Antártida Argentina, en tanto que similares tareas se efectuarán, paulatinamente, en otros sectores de la ciudad.

Se recomienda a los conductores circular con precaución.