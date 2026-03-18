Municipalidad insiste y recomienda en los beneficios de separar residuos en origen

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, insiste en el cuidado del medioambiente e invita a los vecinos a sumarse colaborando con la separación para tener una ciudad más limpia.

CONSEJOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE SEPARAR LOS RESIDUOS:

Los elementos como: plástico, papel, metal, cartón, vidrio, trapos o tetra brik; son los llamados reciclables (inorgánicos), son aquellos que se pueden reutilizar e ingresar en el circuito de la economía circular.

Los desperdicios húmedos y restos de comida; son los llamados orgánicos, y son aquellos con los que podemos hacer abono en nuestros hogares, o desecharlos poniendo la bolsita en el canasto de residuos.

Cabe recordar que separando no sólo reducimos la contaminación, sino que ahorramos dinero y recursos naturales, creamos además fuentes de trabajo, ahorramos energía y disminuimos el cambio climático así también los riesgos de problemas de salud asociados a la contaminación.

Respete siempre el día y horario de recolección.

EL ORDEN DE LAS “R” DE LA ECOLOGÍA

1.º Reduzco: trato de consumir de forma consciente, sin compras innecesarias y eligiendo productos sustentables.

2.º Reutilizo: todo lo que pueda, es divertido y ejercita el ingenio.

3.º Reciclo: los residuos que separe, terminarán en una planta recicladora para completar el circuito de la economía circular.

ZONAS:

ZONA 1: sector de quintas de RUTA 65, QUINQUELA MARTIN, JUAN MANUEL DE ROSAS y LAPRIDA; el BARRIO EX-MATADERO; y el área que comprende la RUTA 65, COMPAIRE, URQUIZA (inclusive) y AGUSTIN ALVAREZ.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES LOS DOMINGOS ANTES DE LAS 20 HS.

ZONA 2: comprendida entre las calles AGUSTIN ALVAREZ (inclusive), FANGIO (inclusive), PRESIDENTE PERÓN (inclusive) y EVA PERÓN. LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES LOS LUNES ANTES DE LAS 20 HS.

ZONA 3: AGUSTIN ÁLVAREZ (inclusive); PRESIDENTE PERÓN, (inclusive); TUCUMÁN (inclusive) y EVA PERÓN (inclusive).

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES LOS MARTES ANTES DE LAS 20 HS.

ZONA 4: comprendida entre AGUSTÍN ÁLVAREZ (inclusive); GENERAL PAZ (inclusive), PRESIDENTE PERÓN (inclusive) y TUCUMÁN.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES LOS MIÉRCOLES ANTES DE LAS 20 HS.

ZONA 5: RUTA NACIONAL 5 (no inclusive), ACCESO SENADOR ARES (inclusive – continuación de Agustín Álvarez), ACCESO PERÓN y LAS GOLONDRINAS (inclusive – zona quintas) y GENERAL PAZ.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES LOS JUEVES ANTES DE LAS 20 HS.

CONSULTAS

Ante cualquier duda o consulta puede llamar al 422392 interno 162 o escribir al e-mail: ambiente9dj@gmail.com.

Entre todos podemos tener una ciudad más limpia.