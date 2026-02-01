Municipalidad insiste con la obligatoriedad de limpiar terrenos baldios

En el marco del plan de lucha contra el dengue e higiene urbana, la Municipalidad de 9 de Julio recuerda a los vecinos que es su responsabilidad mantener limpios y en buen estado los terrenos baldíos, contribuyendo así al bienestar y la seguridad de toda la comunidad.

La Ordenanza N.° 4547 en su artículo N.º 63 establece que “por la tenencia de terrenos baldíos en estado de abandono se intimará al propietario para que efectúe la limpieza. En caso de no realizarla en el caso que se estipule, se procederá al cobro de una multa mínima de cuatro (4) módulos. Todo ello, sin perjuicio de efectuar la limpieza por cuenta de la municipalidad cobrando el importe que corresponde”.

Durante esta época del año, las condiciones climáticas favorecen el crecimiento de malezas y el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y roedores.

Por ello, es fundamental:

 limpiar patios de malezas y evitar acumulaciones de objetos que puedan ser criaderos.

 desmalezar y sanear terrenos baldíos para prevenir riesgos sanitarios y contribuir a la seguridad del entorno.

Se solicita la colaboración de los vecinos, con el fin de cuidar la salud pública y evitar multas.