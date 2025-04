Millonarios y Granates, pararon al CAN y a Once Tigres

Una gran jornada de buen futbol y muchos goles se vivió este domingo a completarse la fecha 19 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, que tal como informáramos, comenzó el sábado entre el partido disputado por San Martin y El Fortín, donde el «Santo» se quedo con la victoria y sigue prendido en el tándem de los cuatro primeros.

Por su parte en la localidad de La Niña, el equipo «Tricolor» no pudo valer su localia y perdió ante Libertad por 3 a 1. Con este resultado el «Lagunero», quedo segundo y a tan solo cinco puntos del líder, Naon.

En French, el equipo Albinegro celebro sus 100 años de su fundación con una gran victoria por 2 a 1 ante Atlético Quiroga. El equipo violeta se habia puesto en ventaja, pero el laborioso trabajo del local, hizo que lo terminara ganando.

En Agustín Álvarez, el equipo rojo recibió al ya casi descendido Atlético Dudignac, al que le gano por 4 a 0.

Sin embargo los otros dos partidos de importancia eran quien hasta hace una semana eran el primero y segundo del torneo. Naon, que si bien sigue siendo lider, cayo derrotado ante Atletico 9 de Julio por 2 a 1.

El equipo dirigido por Delpino, necesito tan solo 10 minutos de muy buen futbol y contundencia frente al arco de Zalazar y lo logro por medio de Alvarez a los 35 del primer tiempo, y cuando la visita no se había repuesto del gol, a los 39, Macagnani queda solo con la pelota frente al arco de Naon y puso el 2-0 parcial.

Cabe destacar que gran parte del primer tiempo fue dominado por el CAN. En Atl. 9 de Julio, sufio a los 3 minutos la expulsión de Disario, cuando el arbitro Julio Marquez, mostro roja directa al mediocampista millonario quien en un forcejeo con Duran, Marquez no tuvo la misma justicia para el defensor del CAN. En tanto que a los 40 minutos, un duro golpe de Aragones contra Alvarez, lo que Márquez le mostro roja directa.

El segundo Tiempo, gran parte hubo dominio naoense, con algunas jugadas de peligro por parte de Atletico 9 de Julio y casi sobre el final, Perujo descontó para Naon, pero no alcanzo, victoria Millonaria por 2 a 1.

Por su parte, en el Estadio «Juan Ángel Maldonado» hubo show de goles y fueron para el local, tras ganarle a Once Tigres por 4 a 0.

Síntesis Fecha 19

San Martin 3 vs. El Fortín 0

La Niña 1 vs. Libertad 3

French 2 vs. Quiroga 1

Ag. Alvarez 4 vs. Dudignac 0

Atl. 9 de Julio 2 vs. Naon 1

San Agustin 4 vs. Once Tigres 0

Posiciones en el torneo

Naón 45

Libertad 40

Once Tigres 38

San Martín 37

Atl. 9 de Julio 34

San Agustín 26

La Niña 23

Agustín Alvarez 23

French 22

Quiroga 17

El Fortín 13

Dudignac 6

Fecha 20

Atl. Quirgoa – Atl. 9 de Julio

Once Tigres – French

Naon- San Martin

El Fortin – La Niña

Dudignac – San Agustin

Libertad – Ag. Alvarez