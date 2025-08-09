Milei busca “amurallar el déficit cero”, prohibirá la emisión e intentara imponer a la política una ley para penar a los que gasten de más

El presidente Javier Milei hizo uso de la cadena nacional para dirigirse a los ciudadanos, tras ver que en el Congreso se aprobaron iniciativas legislativas, que a su entender no condicen con su política de gobierno y dio a conocer dos anuncios.

El primero anunció que prohibirá que el Tesoro pueda financiarse con emisión monetaria y que enviará al Congreso una ley para castigar a quien apruebe presupuestos con déficit fiscal.

“En los próximos días tomaremos dos medidas para amurallar el déficit cero: el lunes firmaré un decreto para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria. El Tesoro no podrá pedir dinero al Banco Central. Esto ya lo implementábamos, pero ahora lo hacemos oficial”, enfatizó el mandatario nacional.

En un discurso de poco más de veinte minutos transmitido en cadena nacional, Milei sostuvo que la segunda medida que tomará a partir de la próxima semana será «enviar un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal».

«Exige presupuestos con equilibrio o superávit”, explicó el Presidente sobre su propuesta legislativa.

Además, el jefe de Estado señaló que «cada peso que quieran sacar tiene que tener nombre y apellido de a quién se lo quieren sacar”.

“Lo que el Congreso quiere imponer nos forzaría a emitir dinero”, se quejó Milei, justificando asi sus vetos al aumento a las jubilaciones y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tambien el mandatario argentino, dijo este viernes en su discurso por cadena nacional donde trato de extrema dureza a la oposición y ratifico el rumbo de su gobierno, ante lo que disparo de manera desafiante: «Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante».

Milei defendió a ultranza su política de ajuste y el superávit fiscal, al que calificó como «la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino». En ese marco, justificó su decisión de vetar las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

«Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional», afirmó el Presidente, y agregó: «lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos, esto se trata de poder, esto se trata de una clase política que hace dos años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo sin importar si eso implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir».