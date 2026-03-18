Mechita se prepara para una fiesta histórica: llegará una locomotora a vapor de 1927

En diálogo con Bragado Informa, Silvano López, junto a los ferroviarios jubilados Ricardo Zácaro y Humberto César, brindaron detalles de lo que será una jornada cargada de nostalgia y mística ferroviaria en la localidad de Mechita.

La gran novedad de este año es la llegada de una locomotora a vapor fabricada en Inglaterra en 1927. Según explicó Silvano López, la máquina fue restaurada recientemente por el Ferro Club Argentino y esta será la primera vez que participe en un evento de este tipo tras sus pruebas de funcionamiento .

«Estamos muy contentos. Es un trabajo de los chicos de Trenes Argentinos, La Fraternidad, Apedefa y la Unión Ferroviaria, pero especialmente del Ferro Club Argentino, que nos traen esta locomotora que está impecable», destacó López .

Paseos en tren histórico

Para que los vecinos puedan vivir la experiencia completa, se ha dispuesto un servicio de «trencito local» que será traccionado por la unidad histórica. El cronograma estipulado indica que:

Recorrido: El tren conectará las estaciones de Bragado, Mechita y Alberti .Horarios: El domingo, a partir de las 11:00 de la mañana, comenzarán los movimientos desde la estación de Bragado .

Servicios: Se prevé que haya dos o tres frecuencias durante la jornada.

Ricardo Zácaro, trabajador ferroviario de toda la vida, resaltó la importancia de la colaboración institucional para lograr este evento: «Fue un logro espectacular juntar a las dos municipalidades (Bragado y Alberti) para que apoyen la fiesta del ferroviario de manera conjunta» .

Además de la atracción ferroviaria, el Museo Ferroviario de Mechita permanecerá abierto al público con salas preparadas para expositores de ferromodelismo .

La grilla se completará con artistas locales y ferroviarios que se sumarán al escenario principal.

«Esto va a ser algo inédito en la historia de Mechita. Puede ser el puntapié inicial para que este tipo de locomotoras empiecen a recorrer el país nuevamente», concluyó con entusiasmo Silvano López