Máximo Kirchner quiere cobrar un impuesto del 3,5% a la transferencia de dólares al exterior

El diputado Maximo Kirchner adelantó hoy que la presentación de un proyecto de ley para crear un impuesto que grave el giro de grandes sumas de dólares al exterior, por el que quiere cobrar una tasa de entre el 3 y el 3,5%.

“Tenemos que empezar a idear la salida porque tengo la plena convicción de que vamos a lograr recuperar nuestro país”, dijo Kirchner en relación a la penalidad que propone para aquellos que fuguen capitales a través de un impuesto a las grandes transferencias.

“Entre abril y agosto de este año se fugaron 18 mil millones de dólares”, advirtió el diputado, que presidente el PJ bonaerense, y señaló que hay que “ponerle freno a este comportamiento que perjudica a los argentinos”.