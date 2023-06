Mariano Barroso no integra ninguna lista en Diputados y dio su explicación: Tengo valores

Es conocido que la política seduce en participar como candidato, mucho más cuando la persona ha cumplido una función y va por mas, el molde parece ser así.

Sin embargo, el Intendente de 9 de Julio Mariano Barroso, parece que rompió ese esquema.

Todos hacían mención en que el Jefe Comunal de 9 de Julio tras anunciar que no buscaría renovar un tercer mandato como intendente, y en su lugar dio paso a la Dra. María José Gentile como pre candidata de “Fuerza de Cambio”; buscaría integrar la nómina de candidatos a diputados por la 4ta. sección electoral. Sin embargo, las últimas horas del sábado 24 cuando se estaba cerrando el tiempo para presentación de listas, Mariano Barroso no era parte de ninguna candidatura provincial ni nacional.

“Tengo valores, yo nunca me metí en la política por la plata, ni por un cargo, tomé la decisión de no participar, aunque me fue ofrecido”, comento Barroso ante la consulta de El Regional Digital.

El Jefe Comunal de 9 de Julio recordó ante la consulta periodística, «mi situación siempre la dije, a mí me gusta más lo ejecutivo, que lo legislativo. Hemos estado hablando con la dirigencia nacional, que para hacer algo que no me convence, prefiero esperar, y si gana Cambiemos, y se me convocan allí estaré, porque es lo que me gusta. Mientras tanto acompañare a María José. Preferí tomar esa decisión», sostuvo.