Manejo de residuos y el basural, una responsabilidad que pareciera no es de nadie, pero que en el fondo es de todos: un especialista ambiental analiza la situación de 9 de Julio

En el año 2009 en la ciudad de 9 de Julio el gobierno del entonces intendente Walter Battistella (f), dio los primeros pasos en establecer una política pública en materia de medio ambiente, con foco en el manejo y tratamiento de residuos. Luego vino por ordenanza municipal el cierre del basural de la ciudad.

Uno recuerda aquellas primeras campañas de separar en origen, algo desconocido para la mayoría de los vecinos, eran días también donde en la ciudad se debatía sobre la calidad de agua que entregaba la empresa ABSA.

La responsabilidad de toda la política local

La política en medio ambiente del distrito tanto de Battistella, luego del ex intendente Mariano Barroso y ahora de María José Gentile, siempre ha estado, pero no ha sido algo que se destacara o que se profundizara demasiado. A no ser por el trabajo de la Lic. Angie Merlino en la Dirección de medio ambiente, (dicho sea de paso, fue quien comenzó el trabajo con Battistella y sigue hasta el día de hoy).

A que nos referimos no se ha profundizado demasiado, solo campañas en las escuelas con charlas Merlino, la difusión de separar en origen, y la venta de material reciclable y cuanto ello ha retribuido. Pero no se observa en los distintos presupuestos municipales, incluso a propuesta de los partidos políticos de oposición, a la hora de decidir el presupuesto anual de gastos, una fuerte acción presupuestaria para dar un mayor abordaje y difusión en lo que es manejo y tratamiento del residuo que generamos.

Sin embargo, se ha gastado y se gasta demasiadas horas en acorralar con ciertas políticas al productor rural en lo que refiere a fitosanitarios.

Luego en los últimos años, en cada verano los incendios que se generan en el basural, aparece la política con algún “innovador” proyecto sobre el tema, o pidiendo informes, además de recordar que hay que sacarlo.

No olvidamos la acción que tuvo Barroso cuando presento donde iba a instalarse el nuevo relleno sanitario, en Monte de Gobierno, y a donde llevaron a la prensa local y funcionarios para una gran foto.

Supuestamente la plata estaba, pero la geo membrana nunca se compró, y al día de hoy, según Gentile está golpeando varias puertas para poder conseguir dinero y adquirir dicha membrana.

Responsabilidad del vecino

Hasta allí la responsabilidad política, la que se observa es escaza. Pero también nos debemos referir a la responsabilidad social, que, si bien está presente, vale decir que se ha avanzado, pero lento.

En esto, el vecino de 9 de Julio tiene un gran debe en manejar la basura que genera.

Hablamos de aquellos que sacan la bolsita después que paso el recolector, tiran a la calle el carpido, ramas y cuanta cosa más, luego que pasan los equipos de recolección por su Zona, y esa basura queda hasta la otra semana.

Que decir de los micro basurales. Por dar solo un ejemplo, en la Av. Compaire en estos días se pueden contabilizar cuatro (4).

Donde hay contenedores no los usan como corresponde y tiran basura alrededor del mismo. Además, hay que referirse aquellos basurales que se hacen en la periferia y que se establecen porque alguien en un vehículo lleva su propia basura al lugar y no la quiere en su casa (eso es irresponsabilidad).

Análisis y mirada sobre 9 de Julio, por parte de un especialista en medio ambiente con vasta trayectoria

Esto que se describe, lo coincidió en declaraciones radiales en el programa Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer, el Lic. en Gestión Ambiental, Gustavo Albino, quien sostuvo que la responsabilidad es de todos.

Albino hace cuatro años vive en la ciudad de 9 de Julio y comento que en alguna oportunidad se acercó al Municipio para aportar, no recibió mucha respuesta.

El interlocutor, fue Sub Secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquel (Chubut), y fue Director General de Gestión Ambiental, del Ministerio de Ambiente de Chubut.

El especialista en gestión de medio ambiente, no escondió su pasión por esto. “Siempre se está con el corazón y el entusiasmo, y por supuesto la preocupación por la falta de responsabilidad. A veces voy por la calle y miro un cesto de residuos, miro un contenedor a ver qué hay adentro, y te permite saber cómo nos conducimos”, dijo.

Albino recordó, “fui parte de una gestión muy exitosa en la ciudad donde viví (Esquel), y ver este tema del basural, uno ha visto mucho, en cuanto al tratamiento o más que nada a la separación y valorización de los residuos, hablando un poco de los basurales, que es una de las patas”, dijo. En su análisis, puntualizo que “a veces el vecino cuando dispone el residuo y lo deja en la bolsa en un cesto, piensa que por arte de magia viene un mago con un sombrero y no es así, después hay todo un recorrido de ese residuo hasta su disposición final.

Y en esto de las plantas y de los basurales, en cada municipio hay como jerarquías. Uno se puede encontrar desde un basural a cielo abierto sin ningún tipo de control (esto sucede en 9 de Julio), podes encontrar un basural a cielo abierto, perimetrado con un portón de acceso, con un personal que esté controlando y ubicando correctamente cada residuo. Y también, y esto sucedía en Esquel, hay emplazamientos, digamos, donde a veces pasan a ser como centros ambientales, no solamente que se recepcionar el residuo, sino que también se empiezan a generar proyectos productivos con sectores privados dentro de la planta, dentro del espacio, donde se utiliza el residuo como materia prima para esos proyectos.

Entonces ahí empezamos a hablar de esta economía circular, no tan lineal, y por supuesto, va de la mano con el consumo. El consumo decía, uso y tiro, hoy se trata de reciclar o reutilizar”, puntualizo, como desafío que no solo tiene la política a la hora de dar respuesta, sino la misma sociedad en su conjunto en dar un abordaje.

Gustavo Albino, detallo que “Esquel empezó con una decidida política ambiental en el año 2009 y en el 2012, yo empecé a trabajar, en algún momento se utilizó mucho la palabra Girsu (gestión integral de los sólidos urbanos), donde vos encontrás distintas patas, en el caso mío, yo estuve a cargo de una secretaría de ambiente, donde había un área de comunicación, de extensión, y también tenía un área de control. Y después también lo integraba el sistema de recolección y por último la planta. En el 2015 realmente se avanzó a pasos agigantados, a un punto que teníamos dentro de la planta proyectos productivos, y que esto me gustaría que sea el proyecto en algún momento del relleno sanitario local a futuro, o pronto”, se esperanzo en cuanto a 9 de Julio.

De la experiencia como Técnico en Gestión Ambiental en su trabajo en Esquel, Albino comento que no solo hay proyectos productivos, hay también un porcentaje con el agua, también de gas, y hemos llegado a sacar gas de ese residuo para aprovecharlo más que nada de manera simbólica para las visitas guiadas”, explico.

En otro orden se refirió al trabajo de las plantas de separación. “Siempre se apuntaba a poder recuperar el residuo seco porque eso genera dinero. Y en realidad, las plantas de tratamiento no se solventan solas. En Esquel hay una tasa ambiental para la planta porque es muy difícil afrontarla, comento y agrego que una planta de residuo funcionando bastante bien puede llegar a recuperar un 30% de todo el residuo que llega. Es imposible tratar todo el residuo.

Ante ello, Gustavo Albino en el dialogo radial, subrayo que, sobre la separación en origen, es donde se enfocaron más las campañas y hay algo fundamental que es interesante apuntar y es a que el vecino se quede con el residuo orgánico realizando compostaje. Ese residuo maltratado es muy contaminante, pero se apuntó más a los residuos secos y realmente qué importante sería, porque bueno, todo también se sostiene con una fuerte campaña”, recomendó y agrego que se la debe sostener todo el tiempo.

Por último, Gustavo Albino insistió en que debemos aprender como vecinos a reducir y que vaya menos al basural o aun relleno sanitario (es otra tecnología dijo), por todo lo que allí se genera, y no olvidarnos que allí trabajan operarios que pueden ser un familiar o un amgio, y debemos dignificar el trabajo de estos operarios que recolectan, acarrean y separan, eso es fundamental, sostuvo como otra de las patas en el manejo y tratamiento de residuos.

Hoy cuando se llega a la ciudad de Esquel, el turista paga una tasa ambiental, también es común encontrar personal identificado que le va a entregar al turista bolsas para que se haga responsable de sus propios residuos.

Dentro de su legislación protegen sus recursos naturales, erradican microbasurales y sancionan a quienes arrojen basura en la vía pública. Son muy visibles en distintos lugares estaciones de reciclado