Luciano Pertossi rompió el silencio para contradecir a los testigos: «Yo no estaba ahí»

El rugbier Luciano Pertossi afirmó que «no estaba» en el lugar en el que lo ubicaban testigos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes lo identificaban como uno de los agresores directos de Fernando Báez Sosa al analizar un video durante el juicio por el crimen, y su declaración fue la primera de alguno de los ocho acusados sometidos al proceso.

«Quiero aclarar algo. Yo no estaba ahí», afirmó Pertossi (21) ante el Tribunal Oral en los Criminal (TOC) 1 de Dolores tras levantar la mano y pedir sorpresivamente que lo dejaran declarar, en momentos en que brindaban su testimonios cuatro peritos especializados en análisis facial forense.

Esta situación se produjo minutos después del mediodía, mientras el testigo Andrés Bruzzese y el abogado Fabián Améndola, uno de los representantes de la familia de la víctima, intercambiaban apreciaciones sobre una secuencia de uno de los videos exhibidos en la sala de audiencia y que lo ubicaba presuntamente entre quienes atacaban a Báez Sosa y también a sus amigos.

En las imágenes reproducidas en la pantalla del tribunal, Pertossi era identificado como uno de los agresores directos de Fernando, pese a que el joven llegó a juicio imputado únicamente como agresor de quienes intentaron defenderlo.

«Lucano Pertossi quiere hacer una aclaración», dijo entonces el defensor Hugo Tomei, y la presidenta del tribunal, María Claudia Castro, pidió a los peritos que se retiraran de la sala para darle la palabra al imputado.

Entonces, Pertossi se puso de pie, se ubicó en una silla frente al tribunal y pronunció las primeras palabras de alguno de los acusados desde que el juicio se puso en marcha el último 2 de enero: «Quiero aclarar algo. ¿Lo hago? Yo no estaba ahí».

El fiscal Gustavo García le pidió luego precisiones sobre «¿donde estaba usted en ese momento?», pero el acusado se negó a responder, al igual que hizo cuando el representante del Ministerio Público preguntó quién era la persona de negro que aparecía en el video detrás de un auto.

Ya aclaré eso. No quiero responder ninguna otra pregunta. No se molesten en hacer otra pregunta. No voy a responder», aseguró el imputado y mantuvo la postura cuando el particular damnificado quiso interrogarlo.

La jueza intervino y expresó que el acusado «dejó en claro que no va a responder», y luego el joven regresó a su lugar, junto al resto de los rugbiers acusados por crimen del estudiante de abogacía cometido la madrugada del 18 de enero en Villa Gesell: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).