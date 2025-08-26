Los robos sin resolver en la localidad de Patricios decanto en una movilización de los vecinos. Hacen un pedido especial

Tal como adelanto El Regional Digital días atrás acerca de los distintos hechos de robos que estaban sufriendo vecinos de la localidad de Patricios, y por el que desde esta web titulábamos «Tierra de nadie…», este último fin de semana se produjo un nuevo robo, en este caso una motocicleta marca Mondial 150 Enduro, color blanca con vivos rojos, perteneciente a un Circo que llego a la localidad, lo que decanto que para este martes, los vecinos se movilizaran y pidieron la presencia de las autoridades municipales de seguridad y de la Policía Comunal de 9 de Julio.

Cabe destacar, en una charla mantenida con una funcionaria municipal, desde este Portal sobre el tema, explico que los distintos robos están relacionados, según los vecinos, con un menor, y a quien le endilgan los hechos.

Sucede que mientras no actúe la Justicia, los derechos que le amparan por parte de la ley, se siente de alguna manera «protegido», delineo la funcionaria consultada.

Acerca de la movilización de los vecinos este martes 26 y como respuesta se hicieron presentes el Sub-secretario de Seguridad, Walter De Paoli, la directora de Delegaciones Municipales, Romina Carballo, el Delegado Municipal, Carlos Guiotto, el Comisario Insp, Carlos Barrena, titular de la Policía Comunal de 9 de Julio, el Comisario Juan Carlos Davila, jefe de la Estación de Policía 9 de Julio.

El encuentro entre vecinos y autoridades se dio en la Estación ferroviaria de Patricios, y allí en un buen dialogo los vecinos manifestaron sus preocupaciones a las autoridades, por lo que se viene dando e hicieron lectura de un petitorio y que elevaran en las próximas horas para que no solo se brinde mayor seguridad, sino que la Justicia también actúe, por lo que la nota llegara a jueces federales, ante la repitencia de hechos que se suceden y están complicando en el pueblo. Asi no se puede mas, le remarcaron una y otra vez a los funcionarios de policia y al propio De Paoli.