Los drones potencian el presente productivo del agro argentino

Especialistas del INTA, junto con referentes de la organización del Congreso Internacional de Drones 2026 (CID2026) presentaron los principales puntos que se abordarán en este encuentro del 23 al 25 de septiembre en la sede de la Sociedad Rural de Tucumán. El evento busca difundir, visibilizar y fomentar el ecosistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) para conectar investigación con los desafíos productivos bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”. El anuncio se realizó en el marco de la megamuestra Expoagro en San Nicolás, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El camino hacia el CID2026 se construye sobre la base del 1° Simposio Internacional de Drones (SID2025), realizado en agosto de 2025 en Concepción, Tucumán. Aquel encuentro reunió a más de 200 asistentes y expertos internacionales que abordaron desde el uso de sensores hiperespectrales y deep learning hasta la normativa europea.

Liliana Fortini, directora del INTA Famaillá, Tucumán, destacó que el propósito del nuevo congreso es “impulsar un ecosistema sólido, articulado y sostenible de tecnología drónica, promoviendo la investigación, la innovación y la adopción de herramientas estratégicas que respondan a los desafíos productivos, ambientales y regulatorios contemporáneos”.

El Congreso Internacional de Drones 2026 se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre de 2026 en la sede de la Sociedad Rural de Tucumán. Es coorganizado por la Sociedad Rural de Tucumán, el INTA y Kampu SRL, con el apoyo de universidades nacionales y organismos científicos y técnicos del país, Brasil y España.

Durante tres jornadas, el evento reunirá a representantes del sector público, privado, académico y comunitario, creando un espacio para la transferencia de conocimientos, la formación de capacidades especializadas y la presentación de tecnologías emergentes vinculadas a Aeronaves Pilotadas a Distancia.

El programa se estructurará en cuatro ejes estratégicos: El uso de drones en procesos productivos, la optimización de recursos y mejora de la eficiencia en sectores agropecuarios e industriales, el control ambiental y la gestión de los recursos naturales como el impacto social y normativo del uso de drones y por último, el uso de drones en actividades culturales, artísticas y recreativas, donde la creatividad y la interacción social son protagonistas.

Cada rubro contará con conferencias magistrales, paneles de expertos, demostraciones técnicas y análisis de casos, orientados a promover soluciones científicas y tecnológicas aplicables a cada cadena de valor.

Este evento se proyecta como el espacio de referencia en América Latina para las RPA, lo que fomenta la sinergia entre ciencia, empresas y productores para la integración responsable de la tecnología en el agro.