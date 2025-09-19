Locomotora a vapor centenaria recorrió las vías del Tren Roca y llegó a Brandsen

Una máquina con historia

La locomotora 3925 tipo «Pacific» fue rescatada de la localidad bonaerense de Lobos, en el año 1993, donde estaba prácticamente arrumbada y condenada a ser chatarra. En estos años, en el Ferroclub de Remedios de Escalada, los aficionados la fueron restaurando y poniendo a punto, a puro trabajo y pasión por los trenes: reentubaron la caldera y refaccionaron la casilla a nuevo.

La locomotora 3925 del año 1927 fue restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada. (El Diario Sur)

La 3925 salió a las vías en julio de este año y si todo marcha bien, podrá convertirse en un ícono bonaerense. El objetivo final es generar un tren turístico que haga recorridos hacia destinos como Chascomús o Mar del Plata.

¿Qué es el Ferroclub?

El Ferroclub es una asociación sin fines de lucro que se dedica a preservar y restaurar material ferroviario histórico. En Argentina, único país del continente que cuenta con una entidad de estas características, hay tres sedes, y se encuentran en territorio bonaerense: la de Remedios de Escalada, en Lanús; la de Tolosa, en La Plata; y la de Lynch, en Tres de Febrero.

En ellas trabajan aficionados y amantes de los trenes y la historia, que buscan salvar piezas fundantes del patrimonio del transporte nacional. (DIB)