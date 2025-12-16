Llega a la Argentina el mayor especialista en manejo de estrés abiótico, la problemática que más pérdidas genera en el sector

Los problemas de rindes estancados y de compactación y degradación de suelos se repiten en todos los campos del país. El gran responsable de esto es el estrés abiótico, una problemática agronómica que muchos productores y asesores no han priorizado hasta ahora en los manejos agrícolas. El estrés abiótico puede generar daños de hasta el 60% del potencial de los cultivos. Esta problemática, en muchos casos se logra mitigar con biológicos y sobre eso se desarrollará la muestra EnBio 2026 cuya próxima edición será en Junín Buenos Aires los días 25 y 26 de febrero.

El Dr. Prometeo Sánchez García es Profesor e investigador del Colegio Post graduados de México, Disertante en Congresos a nivel mundial y es sin dudas el mayor especialista de habla hispana sobre esta problemática.

Compactación de suelo x 3

Según el especialista uno de los principales problemas es la compactación de suelos que puede ser de origen químico, de origen físico o de origen biológico. “La compactación física tiene que ver con el tipo de suelo y con el uso de este sobre todo con lo generado por el tránsito reiterado de las maquinarias. La compactación química tiene que ver con una amplia concentración de calcio en algunos suelos y eso genera que, cuando se fertiliza campaña tras campaña, se forma un sarro y un tipo de yeso que comienza a generar taponamiento de los poros del suelo y eso comienza a generar un problema de mala infiltración y disminución de las raíces. El uso de fertilizantes a base de azufres o fósforo como los fosfatos eso empieza a generar esa formación de sarro. ¿Cómo se ataca este problema? Utilizando algunas sustancias como son los ácidos carboxílicos, ácidos húmicos y sobre todo microorganismos benéficos como el caso de la bacteria bacillus subtilis. Cuando esta bacteria se reproduce genera poblaciones y agregados de suelo lo cual mejora la oxigenación, mejor drenaje, se aprovecha mejor los fertilizantes tenemos un buen desarrollo de raíces y a su vez una carga de las citoquininas, como la quinetina y la zeatina que nos ayudan cuando la planta sufre un estrés abiótico”, sostiene.

Estrés climático, el depredador de los rindes:

¿Las plantas están estresadas? ¿Qué nivel de estrés tienen? ¿Qué tipo de estrés tienen? El estrés abiótico es lo que más perjudica los rindes en Argentina y su solución no es por los métodos de manejo tradicionales y mucho menos se soluciona con la aplicación de productos de síntesis química. Todo estrés del cultivo está relacionado con las defensas naturales de las plantas, y mientras más fuertes estén, no sólo rendirán más sino que soportarán mejor el impacto de las enfermedades.

“¿Cómo podemos mitigar el estrés climático? A través de la genética (en Argentina lo está desarrollado la Dra. Gabriela Pagnussat quien también estará en EnBio 2026) a través del uso de infraestructura como puede ser el riego subterráneo u otras tecnologías, y por último la bioestimulación que tiene que ver con el uso de productos con algas marinas, aminoácidos, ácidos fenólicos, silicio y glicina betaína, entre otros” disparó Prometeo.

“Si tengo temperaturas elevadas o muy frías es recomendable usar algas marinas o aminoácidos; si el problema es radiación elevada la opción es bloqueadores solares como el caolín (arcilla de caolín), silicio, aminoácidos, etc. Si el problema es la baja radiación solar ahí usamos productos que son activadores metabólicos. Cuando tenemos humedad relativa muy alta que conlleva problemas de hongos, una forma es trabajar con biocontrol usando microorganismos benéficos como metarhizium, beauveria bassiana, trichoderma, u otras sustancias que podemos ir combinando. Si la humedad es baja en el verano ahí podemos usar citoquininas, polifenoles o glicina betaína. De este modo podemos ver como la misma industria de los bioestimulantes va resolviendo en forma directa o indirecta, todos esos problemas de clima que tanto afecta la performance de las plantas”, explica el especialista.

“También contribuye que a través de estaciones climatológicas podemos desarrollar mapas de estrés climático y se puede crear un programa de manejo del estrés climático” concluye.

El Doctor Prometeo Sanchez García estará presente, junto a otros especialistas invitados, los días 25 y 26 de Febrero en Junín en el marco de EnBio 2026, el encuentro anual sobre producción con biológicos y estrategias sustentables, organizado por agribio con la colaboración y apoyo de UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la Prcia de Buenos Aires).

La participación en EnBio 2026 es gratuita pero con cupo de participantes. La inscripción ya está abierta en www.agribio.ar.

Adhieren a este evento: Acsoja, Maizar, Argentrigo, Aapce, Fearca, Ciafba, Cabio, Ciafa, Aapresid, IICA, Fadia, Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires y la Secretaría de Agricultura de la Nación.