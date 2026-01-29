La avicultura argentina se proyecta al mundo en Gulfood 2026

El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) participa de la feria líder en Dubái con el objetivo de consolidar mercados estratégicos y expandir el potencial exportador del sector.

Con el firme propósito de fortalecer su presencia global, la avicultura argentina participa activamente en Gulfood, el evento referente del sector de alimentos y bebidas que se celebra del 26 al 30 de enero en el Dubai World Trade Centre.

Una vitrina estratégica para el mundo

La presencia en Gulfood no es casual. Su ubicación privilegiada convierte a Dubái en el nexo comercial con mercados críticos para la cadena avícola argentina, incluyendo el Sudeste Asiático, Europa, África del Norte y Medio Oriente.

En esta edición, la delegación nacional está integrada por ocho empresas socias de CEPA, referentes de la industria: Granja Tres Arroyos; CAliSA – Grupo Motta; Las Camelias; NOELMA; FADEL; ARGEX; Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas y SOYCHÚ.

Metas 2026: Nuevas fronteras y consolidación

Tras un 2025 positivo, donde las exportaciones de carne aviar crecieron un 8%, alcanzando ingresos por 250 millones de dólares, CEPA ha definido una hoja de ruta ambiciosa para el presente año:

Consolidación: Fortalecer la presencia en la Unión Europea, China, Sudáfrica, Filipinas y Corea del Sur. Continuando con los trabajos de zonificación con todos los más de 100 destinos abiertos. Gestión institucional: Continuar trabajando intensamente en la reapertura del mercado de China, Chile y la Unión Europea. Expansión: Gestionar nuevas aperturas comerciales para llevar el pollo argentino a más destinos internacionales.

«La avicultura argentina es un pilar estratégico para proyectar globalmente la excelencia de nuestra agroindustria. Nuestros productos se distinguen por su alto valor nutricional, sustentabilidad y accesibilidad», destacó Carlos Sinesi, Director Ejecutivo de CEPA. «La expansión exportadora es el eje central para potenciar el valor agregado de nuestro sector; nuestro objetivo es superar los logros del año pasado y seguir creciendo».