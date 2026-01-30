La unidad del PJ, más trabada que nunca: en la Cámpora agitan a Máximo y el MDF confirma a Magario

A poco más de una semana del cierre de listas para la renovación de autoridades en el PJ bonaerense, el acuerdo por la lista de unidad todavía parece lejano: aunque ambos sectores sostienen la conveniencia de un acuerdo, tanto desde La Cámpora como en el Movimiento Derecho Al Futuro salieron a agitar las candidaturas que sus oponentes rechazan, Maximo Kirchner y Verónica Magario, lo que por ahora empantana la negociación en un impasse de impugnaciones cruzadas.

Kicillof con los suyos

En la reunión de hoy en La Plata uno de los dirigentes de axelismo puso sobre la mesa la opción de una candidatura del intendente de La Plata, Julio Alak, sobre la que DIB viene informando desde hace semanas. Se plantea como posible prenda de unidad, dado que, si bien forma parte del MDF y está alineado con Kicillof, mantiene diálogo abierto con Máximo y Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, nadie lo blanqueó aún. Y en el sector también agitaron al propio Kicillof como postulante, aunque es una posibilidad remota.

En ese contexto, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que pertenece al Movimiento Evita, ya mandó a decir que si no hay acuerdo su organización no se alineará con nadie y ella misma se presentará como candidata para presidir el partido.

Las elecciones en el PJ bonaerense fueron convocadas para el próximo 15 de marzo, pero la fecha clave es el 8 de febrero: ese día hay que presentar listas y se sabrá si habrá unidad o interna. DIB