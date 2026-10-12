La ruta nacional 5 sigue cobrándose mas vidas: Falleció una mujer y dos heridos graves tras una colisión frontal

Alrededor de las 9 de la mañana de hoy lunes 12 de octubre se produjo un violento siniestro vial, jurisdicción del partido bonaerense de Mercedes en donde perdió la vida una mujer y resultaron gravemente heridos dos hombres.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 112,850 cuando en aparente maniobra de Adelantamiento un automóvil Chevrolet Agile ,color blanco ,dominio NGI019 que circulaba en sentido Suipacha – Mercedes invade la mano de circulación contraria , por dónde lo hacía una Renault Kangoo, color blanco, dominio AF643XE generando un violento choque frontal.

El Chevrolet Agile, era conducido por Luis Alejandro Melo , de 41 años quien viajaba acompañado por su ex-pareja Yolanda Figueroa,de 37 años , ambos domiciliados en Suipacha, en tanto el furgón Renault Kangoo, era conducido por Héctor Ricardo Matucheski de 54 años, radicado en Alberti.

Lamentablemente a raíz de la violencia del impacto la joven Yolanda Figueroa fallece en el lugar en tanto ambos conductores resultaron con heridas de carácter grave con riego de vida , siendo internados en el hospital municipal Blas Dubarry de Mercedes.

Intervino Bomberos Voluntarios, policía Comunal, policía vial , ambulancias del hospital municipal Blas Dubarry, personal de Defensa Civil y Seguridad Vial Nacion de Mercedes.

Fuente y Foto: Jorge Oscar Lasala