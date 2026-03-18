La Región Centro se plantó en Expoagro para defender la producción de biodiesel

El último día de la edición 2026 de Expoagro se convirtió en escenario de una fuerte defensa del biodiésel argentino. Durante la jornada «Región Centro: el biodiésel como motor de futuro», Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes conformaron un frente político y productivo para enfrentar el potencial bloqueo de exportaciones que analiza la Unión Europea.

El encuentro reunió a funcionarios provinciales, representantes de la industria del biodiésel, entidades productivas y referentes de la cadena de la soja. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo: «Traemos una agenda de preocupación ante el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Eso significaría que dejarían de ingresar 400 millones de dólares al país».

Puccini subrayó además que la defensa del sector no es solo política, sino también productiva y colectiva, remarcando la importancia de un trabajo coordinado entre el Estado y las entidades del agro. Y agregó: «Hoy estuvimos con las cámaras, el sector privado, los productores y las Bolsas de Comercio, porque esta defensa es colectiva».

En la misma línea, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, destacó el valor de instalar el tema en la agenda pública. Y expresó: «Poner la preocupación en agenda ya es un paso enorme, y el acompañamiento del sector privado es clave. Queremos la apertura económica y que se reconozca la competitividad de nuestro biodiésel».

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, llevó la discusión al impacto directo sobre el entramado productivo. Y señaló: «Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado».

Puccini también remarcó: «Este es un equipo de trabajo de Nación y provincias. Acabamos de firmar un acuerdo con la Unión Europea que no debería estar en discusión, pero luego aparece un informe que califica a la soja como insumo de alto riesgo». Según indicó, Cancillería ya trabajó con las cámaras del sector para aportar información técnica que respalde al biodiésel argentino.

Más allá del sector público

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, advirtió que el problema trasciende a una sola industria. Y aseguró: «Esto va más allá de nuestra industria: afecta a toda la cadena. Vamos a trabajar juntos y llevar este reclamo a todas las instancias posibles para que la medida se revierta. La fuerza de la Región Centro es fundamental en este proceso».

También se pronunciaron entidades del agro y del comercio. El director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Servio, consideró que detrás del conflicto existen razones comerciales. Y manifestó: «Hoy lo que encontramos son cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos. El acuerdo Unión Europea-Mercosur había significado un paso adelante y en pocos días retrocedimos muchísimo. Esperamos destrabar esta situación con diálogo«.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, destacó la importancia de la unidad sectorial frente al desafío. Y sostuvo: «Cuidar este sector es muy importante. Nadie más que los productores queremos cuidar el recurso y tenemos todo para demostrar que no es como plantea la Unión Europea«.

Por su parte, el presidente de Carsfe, Bernardo Vignatti, remarcó la necesidad de responder a las acusaciones ambientales que pesan sobre la producción. Y afirmó: «Desde el sector sabemos las condiciones en las que producimos y contamos con las herramientas para desmitificar las acusaciones que plantea la Unión Europea«.

Los funcionarios también destacaron el componente ambiental del biodiésel argentino. Y recordaron que casi el 100% de la soja producida en Santa Fe se realiza bajo siembra directa, un sistema que evita la erosión del suelo y captura carbono. Según indicaron, este esquema permite un ahorro superior al 70% de gases de efecto invernadero en comparación con el diésel fósil.

El frente regional avanzará en la elaboración de un dossier técnico-jurídico para denunciar el presunto proteccionismo ante la Organización Mundial del Comercio, retomando el antecedente favorable logrado en 2016. Al mismo tiempo, desde el espacio Provincias Unidas impulsarán en el Congreso una nueva Ley de Biocombustibles que eleve el corte obligatorio (hoy en 7,5 %) y permita ampliar el desarrollo de la industria.