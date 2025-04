La Logística: El Cnel. (R) Dardo Forti, relato en 9 de Julio una faceta no conocida sobre Malvinas

El Cnel. (R), Dardo Forti es Veterano de la Guerra de Malvinas, era Sub Teniente del Ejercito durante el conflicto bélico. Tuvo la responsabilidad de tener a su cargo la Logística del Regimiento 3 con asiento en la Tablada, integrado por un batallón de 1.000 soldados argentinos que desembarcaron en Malvinas. Durante una hora En Bomberos Voluntarios y ante unas 200 personas, describió puntos con los que tuvo que pelear el Soldado Argentino en el Atlántico Sur.

Invitado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, el VGM asistió al 43º Acto de Malvinas que impulso el municipio y luego diserto ante un silencioso y atento auditorio que se conformo en la sede de Bomberos.

Previo a ello dialogo con El Regional Digital donde puntualizo que la genesis del fracaso de la guerra de Malvinas fue la logística que no estuvo a la altura de la circunstancia y brindo algunos detalles que se pueden escuchar en la Video Nota.

Durante la charla de Forti en 9 de Julio, que este jueves y viernes estará visitando establecimientos educativos con su mensaje, estuvo centrada en los puntos críticos que tuvo la logística, sin duda una faceta que los argentinos no conocen y que propicio en que los soldados argentinos fuesen tan desatendidos durante la guerra como en la post guerra.

Dentro de los asistentes, acudió la Intendente María José Gentile, concejales y funcionarios municipales, además de ex combatientes de Malvinas de 9 de Julio.

El Cnel. (R) Dardo Forti llevo a los oyentes a conocer algunos puntos de la guerra, donde lamento los titulares de aquellos dias como «vamos ganando» o «los ingleses no vienen». Comento como fueron aquellos preparativos tras el desembarco argentino en Malvinas, la guerra, lo vivido y como los soldados argentinos debieron luchar mas con la desatención de su pais, mientras se defendía del ataque ingles.

En el final, Forti se explayo sobre lecciones aprendidas y que se describen aquí:

No se le dio el mismo apoyo a la logística que al resto (Genesis del fracaso)

📍Cuando la logística dice que no. Al plan hay que cambiarlo

📍El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única

📍El miedo es bueno, pero no te tiene que paralizar

📍Es mejor pedir perdón, que permiso

📍El humor es bueno en cualquier momento

📍Conducir no es solo dar ordenes, es pensar en el otro, ponerse en los zapatos del otro.