La Intendente Gentile visito el CAPS «Barrio Parque Julio de Vedia»

Desde la Secretaria de Salud del municipio, informaron que este miércoles recibieron en el Centro de Atencion Primaria (CAPS), Barrio «Parque Julio de Vedia» la vistia de la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, quien estuvo acompañada por funcionarias de su gabinete, donde recorrió las nuevas herramientas incorporadas para la atención sanitaria de los vecinos.

Durante la visita, la jefa comunal destacó la puesta en marcha, por primera vez en el distrito, de la digitalización de la historia clínica mediante el programa Historia de Salud Integrada (HSI) del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa que representa un importante avance en la modernización del sistema de salud.

El sistema permite que los profesionales registren la información clínica de los pacientes de manera digital, reemplazando las historias clínicas en papel por un soporte electrónico seguro.

De esta manera, los datos sanitarios quedan disponibles para ser consultados por los distintos efectores de salud habilitados, facilitando la continuidad de la atención, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando un acceso más ágil y seguro a la información médica.

La incorporación de estas herramientas reafirma el compromiso del municipio con la mejora permanente de los servicios de salud, apostando a la innovación tecnológica y a una atención más eficiente, cercana y de mayor calidad para toda la comunidad.