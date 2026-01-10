La Intendente Gentile toma vacaciones, sera reemplazada por el Concejal Bordone

En sesión extraordinaria dada en la noche de este viernes 9, los ediles trataron una serie de documentaciones presentadas y solicitado al legislativo el tratamiento de las mismas, entre ello la documentación 005-2026, donde el Departamento Ejecutivo solicita licencia. Tras su lectura en la sala de sesiones, fue aprobada la solicitud.

En tanto se conoció que la licencia que gozara Gentile va desde el 19 del corriente mes hasta el 1 de febrero próximo, y en su reemplazo asumirá la función de intendente interino, el Concejal Julio Bordone, y en el Concejo Deliberante, asumirá la convecina Yamila Bonello, por el lapso de la ausencia de Bordone.

Convenio con Hidráulica provincial: La Libertad Avanza se abstuvo

En tanto la sesión trato otras documentaciones las que fueron aprobadas por unanimidad, a excepción de la 646/2025, que ya había sido presentada y no había sido tratado por legislativo y que refiere a un convenio con la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, para continuar con las obras de canalización y recambio de alcantarillados en esa zona.

La documentación se decidió que sea tratada por separado por las demás, ya que el Bloque de La Libertad Avanza se abstuvo de votar ese convenio entre el Municipio e Hidráulica. Se aprobó por mayoría.

Según argumento la Concejal Sol Ormachea de La Libertad Avanza, «no vemos con agrado acerca del personal que se asigna, siendo esto siete personas, además de condicionar al municipio para supervisar el trabajo. La edil cuestiono el dinero que ha tenido que afrontar el municipio en estos seis meses para esa maquina, y que ahora se busca renovar.

Para la concejal libertara, en su análisis y la del bloque que integra, esta situación de crisis, y la manera de poder ahorrar un poco que se nos imponga al municipio la contratación de estas personas que ya son empleados

de provincia, que ya reciben un sueldo del estado provincial, que recibirán esto como una bonificación cuando en en otra parte dice que el combustible para los equipos también se aportan de manera separada por este municipio. Esto vendría va ser como un plus a sus honorarios», cuestiono.