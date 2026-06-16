La Intendente Gentile firmo un convenio con provincia para el cierre definitivo del basural municipal

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile suscribió un convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que permitirá financiar una nueva etapa del proyecto ambiental destinado al saneamiento y dar así el cierre progresivo del basural municipal de Nueve de Julio.

Segun informaron desde la Secretaria privada de la Intendente, la firma representa un paso fundamental dentro de una política sostenida de gestión de residuos y protección del ambiente para el distrito.

A través de este acuerdo, la Provincia otorgará al Municipio un financiamiento para la ejecución de la obra denominada “Celda Sanitaria Colocación Geomembrana”, una intervención considerada estratégica para continuar mejorando el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

La concreción de este convenio es el resultado de las gestiones impulsadas por la Intendente Gentile ante organismos provinciales, con el objetivo de obtener los recursos necesarios para avanzar en una solución de fondo a una problemática histórica de la comunidad.

El proyecto se enmarca en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, impulsado por el Gobierno bonaerense, y contempla mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas que garantizarán la correcta aplicación de los fondos y el cumplimiento de los objetivos previstos.

Este nuevo avance representa un paso concreto hacia el cierre definitivo del basural a cielo abierto y la consolidación de un sistema de gestión de residuos más seguro, eficiente y sustentable.

En este marco, desde el Municipio se destacó también la importancia del compromiso de los vecinos con la separación de residuos en origen, una herramienta fundamental para reducir el volumen de desechos que llegan a disposición final, optimizar su tratamiento y seguir construyendo entre todos una ciudad más limpia, ordenada y amigable con el ambiente.