La Fiesta del Agua en Club Libertad ya tiene fecha

El Football Club Libertad se prepara para vivir una jornada especial con la Fiesta del Agua, un clásico del verano local que propone una tarde de disfrute para toda la familia. La actividad comenzará a las 14 h con la apertura de la pileta, mientras que el inicio formal de las propuestas recreativas está previsto para las 18 h. El acceso al parque será gratuito.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán participar de distintas actividades acuáticas, disfrutar de la presentación de la mascota lagunera y compartir espectáculos a cargo de cantantes locales. Además, el predio contará con un gran servicio de cantina y una promoción especial de 2×1 en entradas a la pileta, pensada para facilitar la participación de grupos familiares y amigos.

“La Fiesta del Agua es una propuesta que ya forma parte de la identidad lagunera. Cada año buscamos ofrecer una jornada accesible, con actividades para todas las edades y fuerte participación local”, señalaron desde la organización.

Con pileta, música y un entorno natural que invita a quedarse, la Fiesta del Agua vuelve a consolidarse como una de las citas destacadas del verano. Desde la organización recomiendan asistir con reposera para disfrutar cómodamente de la jornada.