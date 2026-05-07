Muy variante: Perspectiva Agroclimática para los próximos siete días

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer este miércoles la Perspectiva Agro Climática para los próximos siete días, que inicio con el paso de un frente de tormenta muy vigoroso, pero que, al no encontrar suficiente vapor de agua en la atmósfera, causará aportes escasos en gran parte del área agrícola, y sólo el norte y el extremo centro este de su extensión recibirán aportes moderados a abundantes, con focos de tormentas, detalla el informe.

La Cordillera Sur observará fuertes tormentas y nevadas, que podrían extenderse hacia el interior del área agrícola.

El paso del frente será acompañado por vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, alcanzando su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, y heladas localizadas al oeste de la Región Pampeana, la Región Oriental del Paraguay, el norte de la Mesopotamia y el norte de Uruguay.

Los vientos del trópico retornarán con vigor, pero no lograrán avanzar hacia el sur, provocando un marcado gradiente latitudinal de temperatura, con marcas muy altas sobre el norte del área agrícola, y registros normales a inferiores a lo normal sobre el centro y el sur.

La perspectiva climática de EEUU.

La perspectiva comenzará con precipitaciones con valores moderados a abundantes sobre el sur del área agrícola norteamericana, y registros dispersos sobre el centro y el norte. Junto con las precipitaciones, tendrá lugar una vigorosa entrada tardía de vientos polares, con heladas generales sobre el norte del Área Triguera, el norte del Cinturón Maicero y el extremo norte de la Región Sudeste, y heladas localizadas sobre en la mayor parte del norte y el centro del área agrícola norteamericana, salvo su extremo sud.

Los vientos del Trópico retornarán con moderado vigor extendiendo su dominio sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, con registros elevados, sobre el sur, y moderados, sobre el centro y el norte, y sólo el Cinturón Maicero experimentará marcas algo por debajo de la media estacional. Riesgos: Alto riesgo de heladas generales en el extremo norte de los EE.UU.: 8 al 9 de Mayo; Alto riesgo de heladas localizadas en el norte y el centro de los EE.UU. 8 al 9 de Mayo; Fuertes calores sobre el sur del área agrícola norteamericana: 12 al 13 de Mayo.