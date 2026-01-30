La empresa metalmecánica Apache lidero las exportaciones de sembradoras en el 2025: «Cuando la Competitividad se transforma en hechos»

Apache S.A. se consolidó como la empresa líder en exportaciones de sembradoras, alcanzando una facturación de USD 2.690.159,97, ubicándose por encima de históricos competidores del sector. La compañía logró liderar en facturación incluso frente a empresas que exportan un mayor número de unidades físicas.

Este liderazgo no es casualidad, sino causalidad. Al observar el desglose de las operaciones, Apache logró superar en facturación incluso a empresas que colocaron más unidades físicas en el exterior. Este fenómeno ratifica que el mercado internacional no solo demanda maquinaria, sino que reconoce y valora la tecnología aplicada al agro que ofrece la marca, validando un diferencial que se traduce en precio y posicionamiento.

Previsibilidad y solidez para el desarrollo

Más allá del hito comercial, este volumen de exportación tiene un impacto directo en la estructura financiera de la compañía, Fabiana Trobbiani, Gerente Administrativa y Financiera de Apache S.A., analiza el impacto de este logro puertas adentro: «Esta posición que alcanzamos y consolidamos año a año es fundamental. Que las entidades financieras te reconozcan como una empresa exportadora, generadora de dólares genuinos, te permite acceder a créditos en moneda dura con tasas mucho más bajas y convenientes que la financiación en pesos».

Trobbiani destaca que este flujo de comercio exterior actúa como un escudo ante la inestabilidad local: «En momentos de incertidumbre cambiaria, tener acceso a crédito en moneda fuerte te posiciona mucho mejor. Además, la cobranza de exportación tiene plazos más cortos que los del mercado interno, lo que mejora significativamente nuestro flujo de caja».

El valor de la tecnología sobre el volumen

El dato duro del informe de exportaciones 2025 muestra que los clientes extranjeros reconocen la marca y la calidad. «El hecho de haber facturado más que otros actores que enviaron más máquinas físicas implica que nuestros clientes del exterior están dispuestos a invertir un monto mayor en pos de esa tecnología incorporada», explica Trobbiani.

Esta solidez en divisas permite, a su vez, retroalimentar la calidad productiva: «La certeza de cobrar en dólares nos permite planificar inversiones en maquinaria de producción importada, que también cotiza en moneda dura. Exportar alienta la inversión y mejora nuestra estructura productiva», concluye la responsable financiera.

Objetivo cumplido: La competitividad como norte

El cierre de 2025 no es solo un número en una planilla de Excel, sino el cumplimiento de una promesa de gestión. Al respecto, Fernando Porcel, director Comercial de Apache S.A., reflexiona sobre el camino recorrido: «Cuando en febrero de 2025 dijimos que este era el año de la gran oportunidad para ser competitivos, no fue una expresión de deseo, sino un compromiso estratégico que asumimos con toda la red. Sabíamos que la competitividad no se logra solo bajando costos, sino subiendo la vara de la calidad y saliendo a ganar mercados exigentes. Este primer puesto en exportaciones es la prueba de que el mundo valora lo que hacemos en Las Parejas, y confirma que el camino de la tecnología y la eficiencia es el único que garantiza el crecimiento sostenido».

Apache S.A. comienza el 2026 con la certeza de que el rumbo es el correcto: sembrar tecnología para cosechar competitividad.