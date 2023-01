La desesperación del ganado por escapar de una feroz sequía

La sequía sigue imperando en el norte de esta provincia, al igual que en el sur chaqueño y el sudeste de Santiago del Estero. Según los últimos informes provenientes del extremo norte santafecino, las lluvias del fin de semana fueron escasas y podrían no alcanzar si se tiene en cuenta que los productores esperaban con ansiedad buenos milimetrajes (entre 50 y 70 mm) para avanzar con la siembra de soja y maíz. Lamentablemente, los registros del fin de semana resultaron pobres en el centro norte de esta provincia. En este contexto, el senador de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, hizo un pedido al gobernador provincial, Omar Perotti, para que reclame el cumplimiento de un acuerdo interjurisdiccional de suministro de agua. En la región hay una importante mortandad de hacienda.

Informes a los que tuvo acceso LA NACION indican que las precipitaciones entre fin de año y comienzo del actual fueron insuficientes especialmente en el centro norte santafesino, desde los departamentos San Justo y Las Colonias hasta el límite con Chaco y Santiago del Estero. En esa región, la situación del campo sigue empeorando.

Este fin de semana, los escasos milímetros, en una media de 5 a 10, con algunos máximos muy puntuales de 15 a 20, fueron de utilidad para quienes habían sembrado y esperaban la emergencia del cultivo o bien para quienes aún debían concluir con la siembra de soja de primera. Pero para otros no fue suficiente -por ejemplo quienes aún no pudieron sembrar maíz- y deberán seguir esperando, aunque los pronósticos no son alentadores en el corto plazo.

El panorama fue parecido pero diferente en el sur de la provincia. En la zona de Piamonte, departamento San Martín, relató el asesor agropecuario Pablo Ponzio a CampoLitoral: “Estoy tratando de frenar a los productores de la región que aún con poca humedad en el lote insisten en salir a sembrar tras los escasos 5 a 10 milimetros del fin de semana. Está complicada la situación”.

“Hay maíces que están muy malos y otros que están muy buenos”, indicó. A su criterio, se necesita “una lluvia general de 50/60mm para acomodar las cosas”.

Desde el departamento Las Colonias, en la región central, el ingeniero agrónomo de Agricultores Federados Argentinos (AFA) Guillermo Gianinetto evaluó que fue muy poca la lluvia y muy variable, “típico de años secos”, aún cuando “los pronósticos anticipaban más, pero “se bajaron”. En la zona “la humedad está muy justa” y quedan por sembrar maíces y algo de soja.

“Esta lluvia fue una ayuda para lo que estaba sembrado sin nacer, es mejor que nada”, dijo. Pero “si llovió 10mm, y con los calores que dicen que va a hacer y la sequía que hay, no permite sembrar mucho”. El asesor comentó: “Un productor que nos había encargado maíz, dice que la humedad está muy justa para pasar la sembradora; no se va a arriesgar”. Mientras que en soja, “en algunos lugares si les llovió 15/20 van a poder sembrar, en otros no”, advirtió.

Hay pérdidas dramáticas para los productores

Pedido de un senador

En tanto, el senador nacional santafesino de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, expresó: “Hoy el productor agropecuario del norte de mi provincia enfrenta el peor escenario de los últimos 20 años y el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, debe hacer frente a esta situación junto con ellos”.

Recordó que se encuentra vigente un convenio firmado en 1988 en el marco del Comité de Cuenca del Río Juramento-Salado, entre las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta. “Este acuerdo establece que nuestra provincia no puede recibir menos de 3 metros cúbicos de agua por segundo, pero desde ya hace tiempo que esos niveles se encuentran muy por debajo de esa medición”, afirmó.

Luego pidió al gobernador provincial: “Por este motivo, estamos convencidos que el gobernador Omar Perotti debe convocar ya mismo a las autoridades de los gobiernos de Salta y Santiago del Estero y exigirles que cumplan con el convenio”.

Scarpin reclamó con urgencia resolver este tema. “Los santafesinos que viven en el norte de nuestra provincia agotaron todos los recursos que tenían a su alcance para solicitar una solución. Los productores, no tienen más dinero para alimentar al ganado y el traslado del agua en camiones cisternas”, expresó.

Fuente y Foto: LN Campo