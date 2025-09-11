La Carne Argentina fue protagonista en el congreso de nutrición más importante del país

La Carne Argentina estuvo presente en el XXIII Congreso Argentino de Nutrición que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires con la participación de cientos de médicos, nutricionistas, especialistas del mundo de la alimentación.

En el marco de la acción del IPCVA, el viernes 5 de septiembre más de 100 profesionales de la salud participaron de una disertación acerca de la importancia de incluir carne vacuna en una alimentación balanceada en las distintas etapas de la vida que brindaron el reconocido doctor Jorge Tartaglione y la pediatra Natalia Caffaro.

“La idea del IPCVA, que participó con un stand informativo, fue brindar herramientas a los profesionales para que puedan recomendar una alimentación equilibrada con la inclusión de un súper alimento como es la carne vacuna argentina”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del Instituto.

El evento, organizado por Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), brindó a la carne vacuna una gran oportunidad ya que puso en la agenda de los profesionales la necesidad de difundir una dieta saludable. Según informes presentados en el congreso, casi 26 millones de argentinos presentan actualmente sobrepeso u obesidad, con una baja calidad y variedad alimentaria en los sectores más vulnerables. Entre otros aspectos, en el informe se puntualiza, por ejemplo, que en los niños, existen déficits marcados de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales.