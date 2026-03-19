La Anónima se fusiona con otra cadena para potenciar su presencia en el país

En un movimiento que redefine la estructura del rubro de supermercados minoristas en el país, La Anónima y Grupo Libertad alcanzaron un acuerdo para la compra de doce hipermercados Libertad, un centro logístico y la transferencia de más de 1600 empleados. La empresa patagónica capitaliza la oportunidad para crecer estratégicamente en las zonas centro y norte de Argentina, mientras la firma vendedora refuerza su estrategia de desarrollo inmobiliario comercial en el interior.

La adquisición implica que La Anónima sumará un centro de distribución y una docena de sucursales: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y otras en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. Este paso alinea la expansión geográfica de la compañía con su plan de consolidarse como la cadena de supermercados con mayor alcance en el interior argentino.

El convenio también establece que los trabajadores de los establecimientos involucrados pasarán a formar parte de la nómina de La Anónima, lo cual garantiza la continuidad de las fuentes de trabajo y la estabilidad en la transición operativa. Ambas compañías remarcaron que este proceso se desarrollará de forma gradual durante los próximos meses y que el servicio a los clientes no sufrirá interrupciones.

La Anónima, cuyo centro operativo es La Patagonia, busca reforzar su presencia en el centro y el norte del país. A partir de esta adquisición, la compañía se consolida como el actor con mayor despliegue territorial en el interior argentino, con un total de 171 sucursales en 91 ciudades tras la integración de los nuevos locales.

El acuerdo también marca una nueva etapa para Grupo Libertad, que afianza su rol como operador inmobiliario. La firma gestiona 1.300 comercios en 14 Centros Comerciales Paseo Libertad y, desde comienzos de 2024, forma parte del Grupo Calleja, conglomerado líder en el rubro supermercados bajo la marca Súper Selectos en El Salvador, con presencia también en Colombia y Uruguay.

Federico Braun, presidente de La Anónima, resaltó la relevancia que tiene este acuerdo para la compañía: “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”.

Por su parte, Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Libertad, expresó: “Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes”.