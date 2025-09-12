La  96º Expo Bolívar se prepara para recibir la Tercera Expo Angus Federal

La ciudad bonaerense de Bolívar será sede de la Tercera Expo Angus Federal, que se desarrollará los días 19 y 20 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural local, en el marco de la 96° Exposición Rural de Bolívar.

El evento contará con una jura tripartita inédita en la raza Angus, impulsada por la Comisión de Jurados de la Asociación Argentina de Angus. La misma estará integrada por dos jurados Clase A acompañados por un árbitro, el jurado internacional Lucas Lagrange, quien explicó que se trata de “un trabajo colaborativo, con diálogo en pista y acompañamiento para unificar criterios y dar seguridad a los nuevos jurados”.

Según señaló Carlos Fernández, secretario de la Asociación, esta nueva metodología tendrá su debut en Bolívar y luego se extenderá a las exposiciones nacionales del calendario 2025, marcando un paso más en la profesionalización de los procesos de jura.

La elección de Bolívar como sede se debe a la calidad y prestigio del predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, considerado uno de los mejores de la provincia. Así lo destacó Martín Tinello, director del Circuito Bonaerense de Angus, quien subrayó también la importancia estratégica de la región, rodeada de cabañas referentes de la raza.

En la misma línea, el presidente de la Sociedad Rural local, José Gabriel Erreca, expresó: “Queremos brindar a los criadores, productores y visitantes una exposición de alto nivel, con la mejor genética Angus, en un escenario impecable y con todas las comodidades”.

Las actividades comenzarán el viernes 19 de septiembre con las juras, mientras que el remate oficial se llevará a cabo el sábado 20, bajo el martillo de Sáenz Valiente Bullrich, acompañado por la firma martillera local Jorge & Martín De la Serna.

La Expo Angus Federal en Bolívar se perfila como una cita ganadera de excelencia e innovación, consolidando a la región como uno de los puntos neurálgicos de la producción bovina en la provincia de Buenos Aires.