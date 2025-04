Kicillof: “Llamo al Presidente a reflexionar: los caídos y los veteranos de Malvinas son nuestros héroes, no Thatcher”

En el marco del 43º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto en homenaje a los excombatientes. Fue en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak, y el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Rodolfo Carrizo.

Durante el acto, Kicillof afirmó: “La reivindicación constitucional e histórica de nuestra soberanía en las Malvinas no es un hecho lateral al que se pueda adherir o no: se trata de luchar por la soberanía argentina en todos los campos”. “Quien no protesta ante los ejercicios militares en las islas y el saqueo de nuestros recursos, no lo hace por una cuestión aislada: forma parte del abandono y la deserción de un proyecto nacional que cuente con soberanía productiva, industrial, científica y geopolítica”, añadió.

“Nos duele saber que quien preside nuestro país considera una ídola, una genia, a quien diera la orden ilegal de hundir el General Belgrano y asesinar a nuestros compatriotas. Llamo al presidente a reflexionar y a rendir homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas: ellos son nuestros héroes, no Margaret Thatcher”, expresó el Gobernador.

Durante la jornada, se entregaron distinciones a referentes locales por su compromiso con la causa Malvinas y la defensa de los Derechos Humanos. En tanto, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, se inauguraron las muestras “Malvinas, mi casa” de Rafael Landea, y “Malvinas: relatos negados, memorias desobedientes” compuesta por distintos archivos fotográficos.

“Reivindicar nuestra soberanía en las Malvinas es una condición necesaria para llevar adelante un proyecto de país más justo, libre y soberano: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó Kicillof.

“Reclamo inclaudicable”

Más temprano, el Gobierno bonaerense conmemoró el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, e insistió en el “reclamo inclaudicable” por la soberanía argentina sobre las Islas.

Así, el gobernador Kicillof sostuvo que “para honrar la memoria de los combatientes hay que ejercer la soberanía en cada decisión y cada lucha que damos para defender el interés nacional”.

Y recalcó, en una publicación en sus redes sociales, que “el reclamo por Malvinas para nosotros es inclaudicable: fueron, son y serán argentinas”.

“No olvidamos, no renunciamos”

El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, recordó el “sacrificio” de los soldados “con un compromiso inquebrantable” y expresó que Malvinas “es una causa nacional y regional”. “No olvidamos, no renunciamos”, destacó.

Bianco planteó en su cuenta de X que la soberanía sobre Malvinas “es un derecho inalienable de Argentina y una causa irrenunciable”, y que su defensa responde “a nuestra integridad territorial” y a la necesidad de “proteger nuestros espacios marítimos y recursos naturales”, “claves” para el desarrollo de nuestro país.

Además, señaló que se cumplen 60 años de la Resolución 2065 ejecutada por la Organización de las Naciones Unidas, que “reconoció la disputa de soberanía y llamó al Reino Unido a negociar”. “Mientras el Reino Unido continúa con provocaciones en el Atlántico Sur, el gobierno de Milei mantiene una postura pasiva” en la que “se desmantelan políticas de reclamo soberano y se abandonan las alianzas estratégicas con América Latina, Asia y África”, argumentó el funcionario.

Y destacó que “la presencia británica en Malvinas no es solo una afrenta a nuestra soberanía: responde a su interés en explotar los recursos naturales de la región, asegurar una cabeza de puente para su proyección en la Antártida y controlar el estratégico paso bioceánico”.

“Argentina no puede resignarse. Necesitamos recuperar una política exterior soberana que construya coaliciones en defensa de nuestros derechos y refuerce el apoyo internacional a la descolonización de Malvinas. En este día, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la soberanía y la justicia. Porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó.