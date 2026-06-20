Jornada a Campo del IPCVA: Bifaretti adelantó cómo será la jornada de ganadería que se desarrollará en Nueve de Julio

Bajo el lema “Genética y recría para maximizar carne y conversión: más kilos reales para el productor del oeste bonaerense”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva jornada a campo en la Cabaña La Coincidencia de Nueve de Julio este miércoles 24 de junio, con la participación del INTA.

Uno de sus disertantes será Adrián Bifaretti, miembro del IPCVA, quien habló con Grupo La Verdad sobre esta jornada y acerca de herramientas tecnológicas aplicadas a la eficiencia de la producción ganadera.

“Es una jornada del instituto, que abarca varios temas, muy rica en cuanto a transferencia de tecnología para el productor ganadero. Vamos a interactuar de la mano con el INTA, que es nuestro socio estratégico en todos los eventos de campo. Se darán charlas o conferencias y también habrá paradas técnicas, que son recorridas a campo, donde el productor puede sacarse todas las dudas con los especialistas y tratar de usar esa tecnología para su campo”, explicó.

El entrevistado contó que “se va a tratar el tema de consumo residual, ya que hoy es muy necesario ahorrar costos y producir de manera eficiente. La genética permite seleccionar animales que puedan producir más carne con menos alimento. La vaca tiene baja eficiencia en la conversión, en comparación con el pollo o el cerdo, ya que precisa muchos kilos de alimento para producir un kilo de carne”.

“Hay mucha información para compartir con el productor relacionada con la eficiencia de conversión de los animales y se está difundiendo cada vez más en la actividad ganadera. Desde el instituto firmamos convenios para trabajar sobre este tema”, señaló.

Y agregó: “El contexto da para que el productor agropecuario agregue kilos en los procesos de recría. Ahí vamos a trabajar con la recría de precisión: cómo hacer más eficiente la transformación de pasto y traducirlo en un margen económico más alto”.

Por otro lado, Bifaretti se refirió al rol de la tecnología en la producción ganadera y comentó: “Hay otros temas tecnológicos e innovadores que están explotando, como el uso de drones en la ganadería de precisión. Se está trabajando en un proyecto para utilizar drones para facilitar y mejorar la automatización de establecimientos. Es importante porque se mejora la producción”.

“Está creciendo la posibilidad de gestionar toda la información de la actividad de los lotes a una dimensión individual. Eso hace más eficiente a los procesos de producción. Esa recolección de información con imágenes satelitales, inteligencia artificial y algoritmos sirve para mostrar a los consumidores y al mercado cuan sustentable es la producción de ganado en Argentina. Si no se garantiza una buena producción de los productos, los mercados no van a comprar tanto. La tecnología permite dar el soporte a la información que ellos requieren. Hay que mostrar que donde se produce no hay deforestación y que los animales tienen trazabilidad sanitaria desde que nacen hasta su exportación. Y eso es gracias a la tecnología”, destacó.

Cómo será la jornada

El encuentro se desarrollará el próximo miércoles 24 de junio de 2026. Comenzará con las acreditaciones a las 8:00 y contará con un amplio programa de conferencias técnicas, presentaciones de especialistas y recorridas a campo orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos.

Entre los temas que se abordarán durante la jornada se destacan el uso de tecnologías aplicadas a la producción ganadera, la nueva trazabilidad electrónica, el impacto del mayor peso de faena sobre la eficiencia de conversión, la automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, y estrategias de recría de precisión para optimizar los resultados productivos. También habrá exposiciones sobre marketing de carnes, inteligencia artificial, imágenes satelitales y drones aplicados a la actividad ganadera.

Por la tarde se realizarán distintas paradas técnicas a campo, donde los asistentes podrán observar experiencias vinculadas a la eficiencia de conversión y fertilidad, la recría orientada a la formación de rodeos de alto desempeño y el uso de drones para mejorar la gestión productiva y la retención hídrica.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción.

La jornada se llevará a cabo en la Cabaña La Coincidencia, con acceso a 2 kilómetros de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262, en el partido de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires.

Fuente: La Verdad On Line