Inundaciones: Un tambo de los Toldos en una situación critica para contar con forrajes y pasturas en el 2026

El Establecimiento Santa Maria de Luberriaga en el partido de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, esta a unos 8 kms. de la ruta provincial 65 y si bien el acceso del camino es transitable, recorrer las casi 300 has, del campo no es tan facil. Todo es agua a excepción solo un 20 porciento del lugar que es tierra firme, siempre y cuando la primavera no siga lloviendo. Incluso el desborde del Canal San Emilio Sur que pasa por medio del campo, les corto el único camino que les queda transitable.

Por ello en la empresa durante la reciente fiesta del queso de Los Toldos tomaron como familia la decisión de no participar. No están dada las condiciones, al menos para nosotros, aunque siempre apoyamos esta fiesta, comento a El Regional Digital, Luis Luberriaga, uno de los integrantes de esta empresa familiar, y quien se responsabiliza de la siembra del campo.

Con criticas a su municipio y al gobierno provincial por la falta de obras, tanto en lo Luberriaga como en campos vecinos no se ira rápidamente y la recuperación del suelo no es fácil. Por lo que la siembra de cultivos tempranos como maíz, ya prácticamente esta perdida.

En Santa María todo lo que se siembra es para generar el alimento de las mas de 400 vacas en ordeñe, y cuya leche la procesan produciendo en promedio unos 1.000 kilos de quesos diarios.

Ante esta situación «no estamos pudiendo sembrar las hectáreas de maíz que necesitamos para picar, y hacer el forraje. Eso nos va a llevar a que tengamos un año muy complicado en el próximo», resume Luis Luberriaga, viendo como estira el excel para tener forrajes y granos. Confía en que el agua va a bajar y de tregua de sembrar algo.

