Inundaciones en Bolivar: Masiva respuesta del campo a la asamblea convocada por las entidades agropecuarias

La Sociedad Rural de Bolívar fue sede el viernes por la noche, de una Asamblea abierta de productores convocados por la grave situación hídrica que afecta a parte de la provincia y en especial a la cuenca del río Salado en la que se encuentra este distrito.

Convocada en forma conjunta por la Sociedad Rural, Federación Agraria y la Cooperativa Agropecuaria, la asamblea contó con una masiva participación de productores, contribuyentes y usuarios de la red vial, que colmó el salón Las Marcas y que fue superior a las 300 personas, a quienes se sumaron otros 400 que pudieron seguir el encuentro por el Canal de YouTube y por la red social Facebook en vivo y en directo.

Asistieron especialmente invitados el presidente de la sociedad Rural de Guaminí, Juan Balfour, distrito aguas arriba en la cuenca y también Dario Sabini, presidente de la Sociedad Rural de 25 de mayo, partido que se encuentra aguas abajo. Alberto Larrañaga, coordinador de la Comisión de Aguas de Carbap y Claudio Angeleri, vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, quienes se ubicaron en la cabecera de la asamblea junto a los representantes de las entidades agropecuarias convocantes, José Gabriel Erreca, presidente de la Sociedad Rural, Walter Moriones, presidente de la Cooperativa Agropecuaria y Eliel Nabáes, por la Federación Agraria Argentina Filial Bolívar.

Tras la proyección de un video que mostró la realidad de los caminos rurales de Bolívar, convertidos literalmente en canales por falta de mantenimiento, el moderador del encuentro, ingeniero Marcelo Paladino hizo un análisis técnico de situación y delineó la propuesta de trabajo que se realizó ordenada y productivamente, pudiendo hacer uso de la palabra todos los presentes interesados en el tema.

Los temas abordados no sólo fueron la intransitabilidad de los caminos sino la falta de obras tanto en la red vial como en los canales, lagunas y el arroyo Vallimanca que es parte de la Cuenca C dentro de la Cuenca del Salado en esta zona de la provincia.

Los productores, una vez más, reclamaron por la situación que les toca vivir, aunque ahora acuciados por el avance de las aguas y los efectos colaterales por la falta de obras provinciales y nacionales, como así también de labores de mantenimiento vial de parte de la Municipalidad local.

Esta situación se da en un contexto no sólo de escasez económica producto de la situación del país sino también por no haber podido, en muchos casos, levantar la producción agrícola o sacarla de los campos, además de padecer las repercusiones que tienen las inundaciones en la ganadería. A todo esto, se suma la enorme presión tributaria sobre el sector, entre lo que se cuenta el pago, por ejemplo, de la Tasa Vial que aumentó en 2024 más de un 500%, aun cuando el municipio no realiza las obras de mantenimiento de los caminos rurales con la eficacia que debiera.

En la asamblea no estuvo presente el intendente de Bolívar Marcos Pisano, como así tampoco ningún representante del Departamento Ejecutivo Municipal, en cambio concurrieron algunos concejales de la oposición, qué básicamente explicaron cómo se maneja el oficialismo con el uso de las mayorías en el HCD.

De la asamblea surgieron líneas de acción que implican varias gestiones a distintos niveles gubernamentales a fin de encontrar soluciones de fondo al tema hídrico. Además de otras cuestiones que se evidencian más crudamente en estos momentos pero que son una demanda permanente en la ruralidad, como es la falta de conectividad y de acceso a derechos elementales como la salud, la educación. Las tareas a encarar son diversas, se trabajarán en forma conjunta entre las entidades y los productores y se extenderán más allá de la crisis que se vive en este momento.