Intensa labor de Bomberos Voluntarios: Se incendio una cosechadora en cercanías de Carlos Maria Naon
Tambien se produjo un incendio de pastizales en cercanias de La Niña
En la jornada de este sábado 13 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio tuvo una intensa labor en horas de la tarde, cuando a las 14:20hs. un llamado al Cuartel alerto de un incendio de pastizales en un establecimiento rural cercano a la Localidad de La Niña. Hacia el lugar partió la unidad 2
Tres horas mas tardes, 17:40, otro alerta puso de manifiesto que una cosechadora había tomado fuego mientras realizaba la cosecha en un lote de maiz.
En el lugar intervinieron las unidades 5 y 9, y al llegar, los efectivos de Bomberos se encontraron con un fuego generalizado en una maquina marca Claas, modelo Tucano, donde la unidad agrícola se destruyo prácticamente por completo a causa de las llamas de fuego.
Deja un comentario