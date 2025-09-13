Intensa labor de Bomberos Voluntarios: Se incendio una cosechadora en cercanías de Carlos Maria Naon

En la jornada de este sábado 13 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio tuvo una intensa labor en horas de la tarde, cuando a las 14:20hs. un llamado al Cuartel alerto de un incendio de pastizales en un establecimiento rural cercano a la Localidad de La Niña. Hacia el lugar partió la unidad 2

Tres horas mas tardes, 17:40, otro alerta puso de manifiesto que una cosechadora había tomado fuego mientras realizaba la cosecha en un lote de maiz.

En el lugar intervinieron las unidades 5 y 9, y al llegar, los efectivos de Bomberos se encontraron con un fuego generalizado en una maquina marca Claas, modelo Tucano, donde la unidad agrícola se destruyo prácticamente por completo a causa de las llamas de fuego.