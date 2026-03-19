Insólito: Diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires compró un rifle de aire comprimido y se lo mandaron al Congreso

Un increíble episodio generó revuelo este miércoles en los pasillos del Congreso al activarse el protocolo de seguridad por la presencia de un arma que fue llevada mediante un paquete de la una aplicación de mensajería.

El caso tomó estado público por una publicación del diputado Esteban Paulón que dio cuenta del extraño episodio: “Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A” alertó.

Incluso hizo alusión al operativo de seguridad con gendarmes y policías que había protagonizado escenas de represión con jubilados y personas con discapacidad: “Lo más curioso es que la zona está plagada de policías y gendarmes para gasear y golpear jubilados. Peeeeeero el paquete con la escopeta llegó sin mayores inconvenientes” ironizó.

¿Quién es el diputado al que le enviaron el arma?

Con el correr de los minutos se conocieron mayores precisiones. Se trataba de un aire comprimido que había sido adquirido por la plataforma Mercado Libre por Javier Sánchez Wrba, diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires.

“Fue un error de logística. Es un aire comprimido, que no es un arma de fuego y es de venta libre, que compro por mercado libre para usar en el campo y por error, en vez de mandarlo al domicilio lo mandaron a la oficina” explicaron desde el entorno del legislador a Infocielo.

El arma habría sido adquirido para utilizase en un campo de su propiedad en Trenque Lauquen, según trascendió.

Fuentes ligadas al legislador indicaron a demás que el caso fue notificado por nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Junto a la carta, Sánchez Wrba adjunto la factura de la compra para “que quede claro que se trató del aire comprimido y no de un arma de fuego” según consta en el documento al que accedió este portal.

Aunque desde la Cámara baja le restaron importancia al episodio, la situación generó amplio revuelo en los pasillos legislativos y comentarios entre legisladores y trabajadores