Incendios en el Basural: La Municipalidad brindo recomendaciones

La Municipalidad de 9 de Julio informa a la comunidad que, en horas de la mañana y el mediodía de la fecha, personal municipal y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, trabajaron de forma preventiva sobre el basural para contener un nuevo foco ígneo. Si bien el mismo se encuentra aplacado, se seguirá realizando tareas de remoción de basura en las próximas horas, lo que puede generar presencia de humo en sectores de la ciudad. También se contó con el apoyo de una ambulancia del Hospital Julio de Vedia.

Ante esta situación, se recomienda cerrar ventanas y evitar exposición prolongada al humo. Ante cualquier síntoma en vías respiratorias superiores, acudir al centro de salud más cercano.