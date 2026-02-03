Hicieron trigo en el Calafate con rindes de 3.000 kilos por hectárea y hasta Milei los felicitó

«Soñar no cuesta nada» dice un agotado dicho popular que unos agrónomos decidieron poner a prueba. ¿Qué soñaron? Hacer trigo y avena en Santa Cruz, en pleno Calafate.

El proyecto, que se podría catalogar de «locura», no solo obtuvo rindes históricos para la zona, ampliando las fronteras productivas de la agricultura argentina; sino que además cosechó las felicitaciones del Presidente de la Argentina, Javier Milei, el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Pero… vamos por partes, diría Jack. Tomás Ciurlanti, Nicolás Zuber y Ricardo Coggiola son los locos detrás de este proyecto. Los tres Agrónomos que estudiaron en la Universidad Nacional del Litoral, comenzaron en diferentes etapas este desafío.

«La historia es bastante linda y por suerte salió todo bien. Nosotros nos conocimos estudiando en la UNL, en Esperanza. Ahí compartí con Nicolás Zuber seis años de laboratorio de microbiología aplicada y nos hicimos amigos y socios. Un día lo invité a que venga a ayudarme a hacer un ensayo y a partir de ahí empezó todo. Después lo sumamos a Ricardo Coggiola, otro ingeniero agrónomo de la localidad de Estación Matilde en Santa Fe», explicó Tomás Ciurlanti en diálogo con Chacra Agro Continental.

De izq. a der.: Nicolás Zuber, Tomás Ciurlanti, Claudio Vidal (Gobernador) y Ricardo Coggiola.

Y continuó: «Los resultados de los ensayos fueron muy prometedores y este año hicimos nuestra segunda campaña en conjunto. Sembramos 370 hectáreas de trigo y avena, una escala impensada al principio, y estamos recontra conformes con los resultados».

Con respecto a los rindes, Ciurlanti explicó que «recién iniciamos la cosecha de los primeros lotes. Son los más secos, dónde la disponibilidad del agua flaquea un poco y ahí cosechamos alrededor de 1.200 kilos por hectárea. Pero ya entramos a lotes que están mucho mejor y estamos en 2.500 kg/ha de avena y 3.000 kg/ha de trigo. Son resultados muy alentadores por ser la segunda campaña a gran escala en estas latitudes» y tituló solito: «Esto es hacer historia».

Hacer Historia

Como si le faltara algo a esta linda historia de sueños cumplidos, llegó la frutilla del postre. Una anécdota que va a quedar para la historia

Según el relato de Tomás en Chacra Agro Continental: «Estábamos en la Sociedad Rural justamente charlando con Nicolás Pino. Él ya había venido en otro oportunidad de visita y había quedado sorprendido por la extensión del proyecto y por cómo se veían los trigos. Conversando nos dice: ‘Vamos a mandarle una foto a un amigo’. Obvio que dijimos que sí, por más que no sabía a quién le iba a mandar la foto«.

De izq. a der.: Nicolás Zuber, Nicolás Pino y Tomás Ciurlanti en la selfie histórica.

«Saca el celular, hace una selfie de los tres (Zuber, Pino y Ciurlanti) y manda la foto con un audio contando que había unos jóvenes haciendo un emprendimiento de trigo, acá, en el sur del país. Bueno, ‘listo’ dijimos. Nos pusimos a hacer otras cosas y al rato nos viene a buscar Pino para mostrarnos la respuesta de su amigo. Ese amigo era nada más y nada menos que el Presidente de la Nación, Javier Milei, que le ponía ‘VAAAAAAAMOOOOOOOOSS’«, contó felíz.

«Fue algo muy lindo realmente, porque que el presidente sepa que estamos haciendo patria en estas latitudes es algo que nos enorgullece muchísimo«, afirmó con orgullo y emoción.

«Fue algo muy lindo realmente, que el presidente sepa que estamos haciendo patria en estas latitudes»

El futuro y el proyecto

Según el Ingeniero la idea es alcanzar la capacidad de trabajo de la maquinaria que disponen, que es de aproximadamente entre 1.000 y 1.100 hectáreas. «Así que estamos proyectando alcanzar esta superficie para la campaña que viene».

Ya incursionaron en ensayos con cultivo de lino, arveja verde y arveja amarilla. «Ya hicimos ensayos de densidad de siembra y la verdad que tuvimos unos resultados bastante buenos».

Cabe destacar que el trigo y avena que están haciendo actualmente tiene por destino una planta de alimento balanceado para cubrir la demanda de energía metabolizable y fibras, principalmente. La proteína y el resto de las vitaminas y minerales lo compran en otras provincias, y la idea es poder reemplazar de a poco esa «importación provincial» porque sino el proyecto no es económicamente sostenible.

«También probamos cebadas cerveceras que nos ofreció Maltería y Cervecería Quilmes. Ya hicimos un ensayo con distintas variedades que anduvieron muy bien, pero estamos esperando a tener la cosecha final total para poder analizar ese grano y ver si tiene calidad industrial, como para también saber si poder darle escala», explicó Tomás.

Las condiciones del suelo del campo en el que están trabajando, en la zona de precordillera, son algo heterogéneas. «Tenemos suelos francoarenosos con muy alto contenido de materia orgánica. Estamos alrededor del 11% de materia orgánica, lo cual mejora mucho la retención de agua, que es un factor clave en estos sistemas, donde el régimen de precipitaciones ronda los 300, 350 milímetros al año. Y después tenemos algunas formaciones que son un poquito más arcillosas, donde ahí es donde se ve el mayor potencial de rendimiento», añadió.

Las variedades de trigo que utilizaron en esta campaña 2025/2026 fueron todas de ciclo corto, más específicamente la Buck Pretal y Don Mario Ceibo.

