Habrá plazo hasta septiembre para llegar a un acuerdo por la cuota de carne Mercosur-UE

A pocos días de la entrada en vigor parcial del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, el reparto de la cuota de 99.000 toneladas de carne vacuna entre los países del bloque sudamericano sigue sin definición y con plazo límite fijado al 1 de septiembre.

Así lo confirmó el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR, el uruguayo Jorge Andrés Rodríguez, quien explicó que el esquema comenzará a regir de manera transitoria mientras continúan las negociaciones.

“Empieza a funcionar la cuota de 99.000 toneladas, pero hay un período hasta el primero de septiembre para ponerse de acuerdo en la distribución”, señaló.

Negociación abierta y presión de los socios

El dirigente remarcó que, en este proceso, el peso relativo de cada país juega un rol determinante, con Brasil liderando las posiciones más firmes dentro del bloque.

“Brasil salió muy fuerte a acomodar su posición dentro de la cuota”, advirtió.

En ese marco, todavía existen toneladas sin asignación y múltiples propuestas sobre la mesa, algunas de ellas difíciles de conciliar.

“Hay unas toneladas que todavía no están distribuidas y cada país busca posicionarse”, explicó.

Diferencias en los criterios de reparto

Uno de los principales puntos de tensión es el criterio para distribuir la cuota. Mientras algunos plantean utilizar antecedentes de exportación, otros proponen esquemas más equitativos.

“Escuchamos planteos de repartir 25% a cada país, pero eso es imposible”, afirmó Rodríguez.

Según indicó, Uruguay se mueve en escenarios de entre 20% y 25%, aunque el resultado final dependerá de decisiones políticas.

“Los datos técnicos están, pero después entran a jugar otras variables en Cancillería que no siempre vemos”, sostuvo.

Incertidumbre hasta la definición final

El dirigente rural subrayó que, pese a los avances técnicos, la falta de acuerdo mantiene abierto el escenario y obliga a los países a negociar contrarreloj.

“Hoy no hay acuerdo. Se está trabajando, pero el resultado final puede ser distinto”, remarcó.

En este contexto, el plazo de septiembre aparece como una fecha clave para cerrar la distribución definitiva de una cuota que será estratégica para el negocio de la carne en la región.

“Hay tiempo hasta septiembre para definir, pero mientras tanto ya empieza a operar el esquema”, concluyó.

Valor Agro