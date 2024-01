Guillermina Mas: «los productores venimos hace más de 20 meses destruyendo valor»

En la primera semana de enero el gobierno argentino estableció que no cobrara a la cadena láctea derechos de exportación, al menos hasta junio 2024, se suma también para la producción de leche que no hay “precios justos”, liberación de exportación, además de terminar la brecha cambiaria. Y cosa no menor desde fines de noviembre 2023 está lloviendo, al menos en el oeste bonaerense.

Esto lo analizo, Guillermina Mas, presidente de la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), quien en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, de la ciudad de 9 de Julio, describió que el productor de leche vive una situación de estar muy por debajo del precio de costos y de equilibrio, esto a partir de los informes oficiales del OCLA, donde vemos que los productores venimos hace más de 20 meses destruyendo valor.

El escenario hoy

Mas, describió que en el largo plazo, Caprolecoba ve positivo cierta desregulación, liberación de mercados, ya no tenemos más controles de precios, ahora es oferta/demanda en el mercado interno, esto hizo mucho daño, no convivimos con la brecha cambiaria que teníamos, no hay impacto de dólares diferenciados, y sobre retenciones logramos los últimos tres meses del año pasado, un cero, y la realidad es, que si bien es hasta junio próximo, también podríamos haber pasado al 15% como lo enfrentan otras producciones, por lo que valoramos una gestión especifica de nuestro director de lechería, que tal vez en el gobierno anterior no se veía por la necesidad de recaudación y es lo que manda, y que se le haya dado una excepción a la lechería, lo valoramos y entendemos que ese 0 debería seguir estando y vamos a pelear para que sea definitivo”, explico la directiva de Caprolecoba.

Situación hoy de los productores de leche en Caprolecoba

Por ultimo Guillermina Mas analizo que los productores de la Cuenca están un poco mejor que hace dos meses atrás, si se mira el clima, esto cambio y reconforta lo que va a ser la generación de reservas para el 2024

Sin embargo, la realidad de este precio de ajuste relativo, nos pega fuerte porque los costos aumentan y la leche vale poco. Aun no se tiene el precio de Siglea, pero se estima que debiera estar cercano a los $ 200 el litro de leche correspondiente a diciembre 2023.

Un precio de equilibrio, conforme explico en el dialogo radial, es más cerca de $ 300 que de $ 200. Esto a partir de los valores de los principales insumos como maíz y soja, subrayo.